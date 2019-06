Enfrentamiento entre la Federal y la bonaerense: habló uno de los policías heridos

por Cecilia Di Lodovico

Uno de los policías que resultó herido en el enfrentamiento en el que murió el comisario Hernán David Martín, abatido por las balas de la Policía Federal, dio su versión sobre lo que ocurrió esa noche en la estación de servicio de Avellaneda.

Se trata del cabo Claudio De Carlo, quien recibió cinco impactos que -según las pericia preliminar de Gendarmería- salieron de la 9 mm reglamentaria de Martín. El policía federal declaró ante la fiscal María Soledad Garibaldi.

“Sentí los tiros uno por uno”, dijo en el testimonio. El cabo comienza el relato del tiroteo, ocurrido el 29 de marzo pasado, con una referencia al segundo efectivo herido: Sergio Arán. Dijo que al escuchar disparos, “corrió a auxiliar a su compañero”, que estaba cerca del Toyota Etios conducido por el comisario.

Según De Carlo, se acercó a la puerta del conductor y se identificó, “en dos oportunidades”, como policía federal. En ese momento, “el conductor abrió sigilosamente la puerta e inmediatamente comenzó a dispararle en varias ocasiones”.

El agente recuerda que “sintió los tiros uno por uno”. Incluso, cuando llegó al hospital le señaló a los médicos dónde había recibido los impactos: en el maxilar, en el brazo izquierdo, dos en el abdomen, uno en la cadera y otro en los testículos.

Según De Carlo, la persona que le disparó abrió la puerta con la mano izquierda y con la derecha, tomó el arma con la que lo atacó. Pudo darse cuenta de que estaba frente a un “experto tirador”, debido a que “agrupó” los impactos, por su efectividad y por cómo empuñó la pistola.

El cabo División Antidrogas Urbanas de la PFA asegura que no recuerda si disparó -lo determinarán las pericias- pero aclaró que si Arán -que recibió dos disparos- no intervenía, “el sujeto del auto lo iba a matar”. Aseguró que no tenía dudas de esa circunstancia.

Por su lado, la familia del jefe del gabinete de Drogas de la DDI de Lanús-Avellaneda denunció que Martín fue asesinado en una emboscada de la federal. Incluso, que existió un plan entre la federal y la fiscal "para asesinarlo". Por el momento, el juez de la causa, no acepta a la viuda ni a su hija como particulares damnificados en la causa.

El enfrentamiento armado se originó durante un procedimiento de la Policía de la Federal, ante la denuncia de una mujer que aseguraba que había sido extorsionada por policías para “no armarle una causa por drogas”.

De encubierto, los federales asistieron al lugar donde la denunciante debía entregar el dinero: la estación de servicio. Allí, detuvieron a tres miembros de la DDI de Avellaneda – Lanús que participaron de la maniobra. Martín, en cambio, intentó escapar en el Etios, pero murió abatido durante el enfrentamiento.

