Separaron a 14 policías tras un control de drogas: "No subestimen un porrito"

por Cecilia Di Lodovico

“No subestimen el consumo de las drogas, no subestimen una simple pastillitas de éxtasis, no subestimen un porrito. ¿Está claro?”. El mensaje del jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, en la Graduación 2018, a los nuevos oficiales de la fuerza de seguridad llegó tras conocerse el paso a disponibilidad preventiva de 14 efectivos, cuyos estudios toxicológicos dieran positivos.

Néstor Roncaglia, quien estuvo a cargo de Drogas Peligrosas hasta que seleccionado para ocupar la jefatura, les habló a los jóvenes policías: “Lo más lindo es cuando empiezan la carrera, cuando visten con orgullo su uniforme... Como le digo a mi hijo: “Si vos tenés alguien al lado que está consumiendo drogas, si es tu amigo, decile que no lo consuma. Y no por eso (porque el otro consume), tenés que consumir vos también”.

Mauricio Macri: "No queremos un Estado socio del narcotráfico"

“Si ustedes conviven con alguien que está haciendo mal las cosas, ustedes no se tienen que contaminar. Traten de rescatarlo o de tomar distancia, pero no se contaminen. A ustedes los queremos buenos y les puedo asegurar que si sacan los pies del plato, vamos a ser drásticos: expulsados automáticamente de la Policía. Les tengo que avisar de eso”, dijo el jefe en el estrado ante los egresados a quienes les habló “como les hablo a mi hijo”.

“Como les dije a los aspirantes a agentes: no subestimen el consumo de las drogas, no subestimen una simple pastillitas de éxtasis, no subestimen un porrito. ¿Está claro? -siguió- Son jóvenes, ustedes son de otra generación. En nuestra época, a lo sumo era un exceso de consumo de alcohol. Pero esta generación, lamentablemente, muchas veces, se encuentra con otra realidad. Desechen esa posibilidad, ustedes no lo pueden hacer. Una persona que tiene un arma en la cintura y lleva un uniforme no puede consumir ningún tipo de drogas, por más que piense: 'No, no me hace nada, lo hago en mi casa, lo hago en mi intimidad'. No lo puede hacer, no lo permitimos”, cerró.

Los detenidos por narcotráfico en Argentina llenarían 21 Gran Rex

Mediante un comunicado, la PFA indicó se dispuso de manera inmediata el pase a disponibilidad de 14 agentes y personal civil de la fuerza, luego de los resultados obtenidos en los controles obligatorios.

"Todos los años se realizan exámenes toxicológicos al personal que está por ascender y estos fueron los resultados. Algunos dieron positivo en cocaína, marihuana y psicofármacos, y fueron pasados a disponibilidad", explicó Roncaglia.



"Pueden ser consumidores sociales pero el policía que porta un arma no puede consumir drogas. Por eso son pasados a disponibilidad, si se curan vuelven, si no se van de la Policía", agregó la máxima autoridad de la fuerza.



De manera simultánea, al inicio de los sumarios administrativos ante la Superintendencia de Asuntos Internos, el jefe de la PFA dijo que penalmente se realizaron las correspondientes denuncias para que se determine de qué manera tuvieron contacto son las drogas.

Los estudios toxicológicos y psicológicos son realizados de manera sorpresiva a los integrantes de las cuatro fuerzas de seguridad federales -Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria- desde marzo de 2017, en el marco de una medida de control dispuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

CP