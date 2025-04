Crimen de Paloma y Josué: ordenaron liberar al único detenido

El 17 de febrero pasado Gonzalo López fue detenido en la ciudad rionegrina de General Roca por la muerte de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años asesinados a golpes a fines de enero en Florencio Varela. Tras pasar casi dos meses en la cárcel, la Justicia decidió liberarlo este miércoles 9 de abril.

López había sido arrestado al encontrársele un celular similar al de Josué y con el mismo número de IMEI. Un informe realizado por los expertos de Telecom demostró que los números estaban clonados, determinando que el Samsung de Salvatierra era el duplicado, mientras que el de López era el verdadero.

El asesor de la familia de Paloma, Aníbal Osorio, habló con la agencia Noticias Argentinas y reveló que la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental Sala I de Quilmes decidió que no se pudieron hallar todos los elementos necesarios para investigar al hombre por el delito de encubrimiento agravado, según lo define el artículo 277 del Código Penal.

El letrado explicó lo ocurrido: “Mediante un estudio se determinó que eran dos teléfonos distintos. El dispositivo de Josué se activó en febrero después de su muerte, mientras que el teléfono de López hizo lo propio en el mismo mes”. Osorio remarcó que López compró el celular hace más de un año por Marketplace, pero después se le rompió y tuvo que llevarlo a un técnico, por lo que se vio forzado a usar otro teléfono. Además, "era el titular de la línea", a diferencia de "Josué, que usaba un celular que le prestaba su padre".

El abogado reconoció que Omar Gallardo y Alicia Pita, los padres de Paloma, “tomaron bien la noticia” porque se los había relacionado con López: “Ellos no tienen nada que ver con lo que pasó. Es más, el fiscal Darío Provisionato se los dijo en una reunión. No se los investiga. Lo único que nos interesa es llegar a la verdad de esto”. Osorio finalizó la charla señalando que “el ADN de los sospechosos no está hecho todavía. Lleva tiempo porque hay que analizar perfiles genéticos”.

Por el momento, la causa fue caratulada como “homicidio criminis causa”, un crimen que implica una pena de prisión perpetua.

Josué y Paloma

Qué les pasó a Paloma y Josué

El 30 de enero Paloma Abigail Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) salieron de sus hogares y nunca más volvieron. Dos días después, los cuerpos fueron hallados en un descampado, debajo del puente Bosques, en Florencio Varela.

El lugar donde fueron hallados Paloma y Josué

El día de su desaparición, habían caminado por una zona habitada por vagabundos y delincuentes, sitio donde posteriormente fueron encontrados sus cuerpos: Paloma estaba boca abajo y Josué boca arriba.

La autopsia determinó que la joven murió por una “lesión cerebral con fractura de cráneo y traumatismo encefalocraneal grave”; mientras que Josué falleció por “hemorragia cerebral, con fractura de cráneo y traumatismo encefalocraneal grave”.

