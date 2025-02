El hallazgo de los cuerpos de los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra conmocionó este fin de semana a la población del distrito bonaerense de Florencio Varela, en un caso que se investiga como robo seguido de doble homicidio.

Los adolescentes fueron hallados muertos en un terreno descampado, en las cercanías de un puente ferroviario, con múltiples golpes en la cabeza. El robo podría ser una de las causas del doble asesinato, ya que no se hallaron varias pertenencias de los jóvenes, como sus teléfonos celulares y una mochila.

Paloma Gallardo y Josué Salvatierra desaparecieron el 30 de enero

Josué Salvatierra y Paloma Gallardo

El jueves 30 de enero, los padres de Salvatierra (de 14 años), quien asistía a segundo año del colegio 63, alarmados por la ausencia prolongada del adolescente, acudieron a su domicilio y, ante la inquietud, realizaron la denuncia ante el 911.

Por su parte, Omar Gallardo, padre de Paloma (de 16 años), afirmó que su hija ese mismo día fue vista por última vez cuando se dirigió al gimnasio, ubicado a unas siete cuadras de la plaza, alrededor de las 18:00.

"Paloma salió con su ropa puesta y una botella de agua, pensando en volver pronto. No llevaba nada más porque no tenía planeado no volver", explicó su madre, Alicia Pita.

"Ellos no se fueron de sus casas, no abandonaron a sus familias, no fue una aventura juvenil. Fueron víctimas de la delincuencia inmunda", agregó.

La chica no regresó a su casa y al ser las 21:00 empezaron a preocuparse y pensar que algo malo pudo haber ocurrido. El hombre hizo una denuncia telefónica por medio de la línea 145.

La zona donde fueron hallados los restos de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra.

Ambos adolescentes contaban con teléfono celular, lo que inicialmente generó esperanzas de poder rastrear sus ubicaciones.

Sin embargo, tras intensas búsquedas, sus restos fueron descubiertos debajo del puente en Arturo Capdevilla y Colectora Ruta 36. Paloma estaba boca abajo y Josué yacía boca arriba.

Una cámara de seguridad los grabó ingresando juntos al descampado a las 18 hs del jueves 30, lo que desterró la hipótesis de que hubieran sido secuestrados o forzados a ingresar en ese terreno.

Los investigadores tampoco encontraron rastros de que los chicos hubieran sido atados y ni que Paloma hubiera sufrido abuso sexual.

Los adolescentes "tenían encuentros en ese lugar donde por las noches hay personas en situación de calle", dijo una fuente de la investigación citada por Infobae.

Hasta el momento la hipótesis más firme habla de un "doble homicidio" causado por un robo.

Los vecinos expresaron a viva voz frente a cámaras de televisión que "no es la primera vez que matan chicos" en ese lugar.

Un vecino dijo que en ese mismo lugar "aparecen cuerpos dos o tres veces en el mes", y otro dijo que donde descubrieron los restos de Salvatierra y Gallardo "hace poco mataron a una señora y a un muchacho para asaltarlos".

Los jóvenes eran compañeros de la escuela secundaria número 63 de la zona, y fueron encontrados sin vida debajo de un puente, en un terreno junto a la fábrica de baterías Champion, cerca de la plaza de la localidad de Bosques.

La autopsia de los dos adolescentes reveló que en ambos cuerpos había signos de fractura de cráneo, lo que descartaría la hipótesis de que alguno de ellos se hubiera suicidado, según señalaron fuentes policiales.

Según el informe forense, en el caso de Paloma Gallardo, la causa de la muerte es "lesión cerebral", con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave", según trascendió de fuentes judiciales.

En el caso de Josué Salvatierra, el informe forense señala como causa de la muerte "Hemorragia cerebral", con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave.

Inicialmente la policía investigaba si se trataba de un doble homicidio o de un asesinato seguido de suicidio, pero esta última posibilidad quedaría descartada por el informe forense.

Además, las primeras pesquisas indican que efectos personales de los dos jóvenes, como sus teléfonos celulares, y una mochila del adolescente no fueron halladas en el lugar, por lo que el robo seguido de muerte podría orientar las pesquisas.

