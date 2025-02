Tres detenidos por planear ocupar las tierras donde hallaron los cuerpos, mientras el padre de Paloma insiste con un “ataque sexual”

Un hombre y dos mujeres fueron detenidos este miércoles, acusados de integrar una banda que se proponía usurpar, vender y parcelar los terrenos de Bosques en los que se encontraron los cuerpos de Paloma Gallardo, de 16 años, y de Josué Salvatierra, de 14, en Florencio Varela. Mientras, el padre de la adolescente insiste con su teoría de que el crimen fue motivado por un “ataque sexual”.

Fuentes policiales informaron que la investigación se inició el pasado 4 de febrero cuando, durante tareas de ciberpatrullaje, la policía encontró publicaciones en Facebook en los que se podía leer el mensaje de un usuario instando a tomar los terrenos en donde 48 horas antes habían encontrado los cadáveres de los adolescentes.

"Hola grupo. Gente de Bosques: quiero que nos juntemos en el terreno donde encontraron a los chicos y lo tomemos. A la municipalidad no le importa ese terreno, que a la larga se va a llenar de casas. Lo mejor es que hagamos eso de meternos nosotros o los que estén necesitando un espacio. Hablen y nos organizamos", decía el posteo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este contexto, el municipio de Florencio Varela se presentó ante la Justicia penal como damnificado, esto impulsó la causa judicial a cargo de la Fiscalía Descentralizada del Departamento Judicial Quilmes número 4, cuya titular es la fiscal Nuria Gutiérrez. Con esos elementos de prueba iniciales, los funcionarios judiciales a cargo le ordenaron a la policía identificar a los cabecillas de la organización.

Voceros judiciales explicaron que cada uno de los cinco organizadores debía reclutar a unas 100 personas (familias) para luego elaborar listados y coordinar pagos. "Las gestiones se hacían por WhatsApp y Facebook", explicó un portavoz policial. Las parcelas habían sido divididas en lotes y manzanas de 50x100, se delimitaron unos 20 terrenos de 10x25 cada uno, al tiempo que en total se encontraron 217 interesados que fueron incorporados a listas volcadas en cuadernos.

Esos escritos fueron incautados por los agentes en el marco de cinco allanamientos autorizados por el juez de Garantías Julián Busteros. En la causa los investigadores cruzaron información de Facebook y WhatsApp, además secuestraron un total de 11 celulares y una notebook. En una primera revisión hecha sobre los dispositivos, los oficiales encontraron pruebas sustanciales contra las cinco personas implicadas (audios, fotos, planos y mensajes).

Las tres personas detenidas en los operativos hechos en Quilmes y Almirante Brown serán indagadas en las próximas horas y fueron identificadas como Nayla Selene Oviedo, de 21 años, Claudia Patricia España, de 45, y Aníbal Gómez, de 34. En estas horas la policía busca dar con otros dos organizadores, que están identificados en la causa y que tienen orden de captura. No se encontraban en sus domicilios al momento de los allanamientos y siguen siendo buscados.

Omar Gallardo insistió con la teoría del “ataque sexual”

El padre de Paloma Gallardo, hallada asesinada junto a su novio en Florencio Varela, insistió este miércoles en que la muerte de su hija tuvo detrás un "ataque sexual". El hombre aseguró en declaraciones televisivas que "es lamentable que estas cosas pasen y, encima, hay algunos que injurian a las víctimas".

"A mi familia la tengo en un refugio porque estamos siendo amenazados por culpa de informes televisivos en mi contra", declaró Gallardo. Además, tras ser consultado sobre las amenazas que recibió, el hombre respondió: "Me entregaron un papel en mi casa que dice ‘asesino’. Esto es una parte de todo lo que me dicen, en redes sociales es peor. Se me acusa falsamente".

Gallardo también habló sobre el vínculo entre Paloma y Josué: "Confiaba plenamente en mi hija, los vi en la plaza y regalarse chocolates, para nada estaba en desacuerdo, es más, quise tener una conversación con él". "Para mí, fue un ataque sexual. Me sorprende que el informe sea endeble hay que estudiar todo con un abogado", insistió.

Inseguridad en el Conurbano: otros dos policías de la Ciudad fueron asaltados y heridos

Por su parte, el abogado de la familia de Paloma, Aníbal Osorio, remarcó que, este miércoles, por la falta de fiscal se suspendieron los peritajes en el descampado donde fueron hallados los cuerpos de los adolescentes. "El fiscal de la causa por el asesinato de Paloma y Josué decidió apartarse por sentirse amenazado por mi. Tuvimos una reunión totalmente cordial y después salió a decir que lo amenacé”, sumó el abogado de la familia de Josué.

"Nuestra hipótesis es que los chicos vieron algo que no debieron haber visto o reconocieron a alguien y los asesinaron de una manera muy atípica", declaró el letrado Carlos Dieguez y añadió: "Nuestro perito llegó a la conclusión que los cuerpos fueron depositados donde los encontraron. En ese lugar no los mataron, los llevaron hasta allá". Por otro lado, ante los comentarios de Gallardo, manifestó: “No hubo violación. Esa es la teoría del papá de Paloma”.

ML