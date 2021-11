Crimen de Lucas González: un policía dijo que pensó que "el auto podía estar transportando droga"

El inspector de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Alejandro Isassi, uno de los tres acusados por el crimen de Lucas González en el barrio porteño de Barracas durante una persecución policial, aseguró que “en su cabeza, ese vehículo podía estar transportando droga o podían estar armados”, motivo por el cual lo siguieron, interceptaron y efectuaron los disparos.

El relato fue de Gabriel Isassi, uno de los uniformados que admitió haber realizado disparos al auto en el que viajaba Lucas junto a sus tres amigos, y quien fue indagado el lunes por el juez de instrucción Martín Del Viso, del juzgado N°7, al igual que sus dos compañeros.

En su declaración aseguró que “era imposible presumir que estos chicos venían de jugar al fútbol”, al referirse a que Lucas y sus amigos volvían del Club Barracas Central, donde jugaba el chico de 17 años. Y agregó: “Yo lamento el desenlace de todo esto, pero fue trabajando. Porque para mí, en mi cabeza, ese vehículo podía estar transportando droga o podían estar armados, teniendo en cuenta las calles por las que circulaba”, señaló.

Crimen de Lucas González: dos policías confesaron haber disparado contra el auto

El policía etalló que en esa zona de Capital Federal realizaban “constantemente interceptaciones de vehículos y encontramos drogas, armas”. “De hecho hace pocos meses habíamos participado de una detención en un búnker donde habíamos encontrado una ametralladora, escopetas, es decir, quiero que quede claro el concepto del lugar donde estábamos trabajando, se trataba de una zona sumamente compleja”, explicó.

Issasi habló además de su situación personal y familiar, y le dijo al juez que "hace dos días que está sin dormir” por la preocupación por sus hijos. “Yo salí a trabajar, yo no soy un delincuente, yo soy un laburante, yo lamento lo que le pasó a este chico, yo tengo hijos. Hace dos días que no duermo, me tiraron mierda, me amenazaron a mí, me dijeron que iban a matar a mi hijo”, manifestó.

Al respecto, el hombre de 40 años contó que “tiene escondidos a sus hijos” por el riesgo que corren debido a las amenazas. “Espero que entiendan la situación, la comuna nos entregaba un premio en pocos días, estábamos involucrados en la lucha del narcotráfico, trabajábamos para la sociedad. Tengo diecinueve años de carrera”, dijo.

Crimen de Lucas González: su familia pidió juicio político contra el primer juez de la causa

La versión de los policías: cómo siguieron e interceptaron el auto en el que viajaba Lucas González

Los tres policías José Nievas, Fabián López y Gabriel Issani fueron indagados acusados de los delitos de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía de Lucas González, la tentativa de ese mismo delito contra los otros tres adolescentes, más privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica".

Según consignó Télam de fuentes judiciales, se quebraron y lloraron en varias oportunidades durante sus indagatorias, donde aseguraron que vieron el automóvil Suran azul en el que se movilizaba Lucas González con sus tres amigos "en actitud sospechosa", detenido en la ochava de Iriarte, y que cuando retomó la marcha "hicieron un seguimiento".

En la declaración también contaron que hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces azules del auto porque "no funcionaban".

“Ya cruzando Vélez Sarsfield, ya le tira el primer ‘sirenazo’. Ya después nos vamos por el costado de ellos y seguimos con la sirena de emergencia. Yo creo que esa situación por lo menos ocurrió tres o cuatro veces, lo del sirenazo. Fue algo inmediato, fue todo en el momento. En ese momento es que le digo al chofer, ‘intercéptalo, intercéptalo”, explicó Issasi.

Lucas tenía 17 años y jugaba en e club Barracas Central. Recibió dos disparos en la cabeza.

Crimen de Lucas González: los jóvenes desmintieron la versión de los policías

Luego, dijo que se bajaron del auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4 al grito de "policía", con los chalecos identificatorios puestos, y dio detalles de por qué disparó: “Yo me voy arrimando por detrás del baúl mío y López por detrás de mí y Nievas siempre queda adelante. Nievas queda entre la puerta de nuestro vehículo y el mismo habitáculo".

Y continuó: "En ese momento que estábamos gritando ‘policía’, en ese momento ellos aceleran, y el vehículo se abalanza directamente hacia mí. Yo sentí que atentó contra mi vida en ese momento. Me colisiona a mí, y lo colisiona a Nieva, yo quedo entre el vehículo mío y el de ellos, quedo apretado. En ese momento que él acelera y me choca yo efectué un disparo”.

El juez tiene diez días para resolver las situaciones procesales de los imputados, y se espera para los próximos días la declaración de testigos, así como también los resultados de los peritajes balísticos y de los teléfonos celulares de los tres imputados.

ag / ds