Daniel Lipovetsky: "Vengo del peronismo, Antonio Cafiero fue mi maestro"

La figura del diputado nacional por Cambiemos, Daniel Lipovetzky, tomó fuerte relevancia a partir del debate por la legalización del aborto ya que fue uno de los abanderados de los "pañuelo verde". Esa militancia le costó fuerte rechazo entre las filas del PRO, sector al cual pertenece desde principios del siglo XXI. Antes, durante los `90 había trabajado con Antonio Cafiero. Su origen es peronista. Y Lipovetzky lo marca con orgullo. En diálogo con PERFIL, el dirigente que deja la Cámara nacional en diciembre y se prepara para desembarcar en Buenos Aires habló de todo: Marcos Peña, la Economía, la polarización y su futuro como opositor.

Perfil.com: ¿Qué análisis hace de lo que dejó la elección?



Lipovetsky: - Era un resultado posible luego de lo que sucedió en las PASO sobre todo por la Economía. Fue un factor primordial de la elección y era muy difícil cambiar la situación en dos meses. Mas en un país donde hay tanta desigualdad y tanta pobreza. Eso fue un factor principal. También las construcciones políticas influyen. El escenario de polarización y el peronismo unido, eso fue otro factor.



- Muchos no quisieron ampliar el espectro. Nombro como eje principal a Marcos Peña.



- Sin dar nombre de responsables, es cierto que en su momento hubo la decisión política de no hacerlo. Emilio Monzó lo dijo, yo acompañé ese planteo. Y cuando se decidió era tarde. Las construcciones políticas se hacen con tiempo. ¿Para qué sirve ampliar la base o incorporar dirigentes? para sumar sectores que acompañen. Mas cuando del otro lado ya estaban unificando. Habría que haberlo hecho antes. Pero el gobierno decidió hacer otro camino. Post 2017 se profundizó la polarización como estrategia electoral.

- Vidal también dejó a Monzó afuera.



- No sé bien cual fue la negociación en ese marco. Emilio trabajaba con el gobierno nacional, no provincial. No tuvo que ver con lo de la ampliación, sino otros factores. María Eugenia en la provincia fue más amplia en la construcción. Sumó lo que pudo del massismo, amplió al Frente Renovador. No igualaría las dos situaciones.



- El martes participó de la asunción de Manzur en Tucumán. Su primer lugar en la política fue con Antonio Cafiero.



- Si, fue mi maestro. Aprendí mucho de él y después me incorporé a lo que era el inicio del PRO. Sobre todo post 2001, yo consideraba que el peronismo tenia parte de la responsabilidad mas allá de la responsabilidad de De La Rúa. Yo vengo del peronismo, nunca renegué de mi pasado. Tengo buena relación con Manzur. Él me invitó.

- ¿Con Santiafo Cafiero como se lleva?



- Lo conozco, pero tenía mas vinculo con otros nietos de Antonio. Con Francisco tengo una relación mas cercanas. Por estos días no hablé.



- ¿Se arrepiente del paso por el PRO? ¿alguna autocritica de la gestión?



- Arrepentirme no. La gestión de Mauricio en la Ciudad fue muy buena. Yo fui funcionario suyo y se hicieron un montón de cosas muy buenas y así lo valoran los porteños que sigue con Horacio. Se transformó la Ciudad y se siguieron políticas muy importantes en lo social, como la urbanización de las villas. A nivel nacional no arrepentimiento pero si autocritica. Si gobernas 4 años y la pobreza es tan dura como los números de la actualidad no puedo quedar satisfecho.



- ¿Algo que le haya quedado pendiente del Congreso?

- La primera, no lograr la legalización del aborto. Pero bueno ahora está instalado el tema. Eso en primer lugar, después la ley antidiscriminatoria y aspiro a lograr leyes de alquileres y juicios en ausencia.

- Trabajó con Gabriela Michetti varios años. ¿Habló con ella después del debate por el aborto, ella en contra de legalizarlo y usted a favor?



- La saludo, no mucho más. Nos conocemos de hace tiempo, siempre tengo la valoración personal sobre ella pero la postura nos dividió.



- ¿Le interesaría trabajar en el gobierno de Alberto Fernández?



- Voy a la Cámara de la provincia de Buenos Aires. Ese es mi objetivo, en principio. Pero en la Argentina que viene hay que terminar con los gobiernos polarizantes. El nuestro lo fue, y el kirchnerismo también.



- Pero la votación se polarizó mas todavía.



- La división es electoral, pero yo hablo en la cuestión de los unos y los otros durante la gestión. En ese marco hay que hacer gobiernos mas amplios y de unidad nacional. Hay muchas personas que serían buenas incorporaciones.



- ¿Si hay un llamado del gobierno electo lo evalúa ?



- Uno siempre evalúa todo. Pero hoy no lo hay.



- ¿Cree que es posible la negociación con La Cámpora y Axel Kicillof?



- Yo siempre fui critico de las posiciones recalcitrantes. Nunca avalé que se rechace todo. Hay que acompañar lo que este bien. No podemos hacer lo mismo que criticábamos.

