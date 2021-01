Detienen al marido de Carolina Píparo por "tentativa de homicidio"

Juan Ignacio Buzali (47), el marido de la diputada provincial Carolina Piparo (44), quedó detenido esta tarde por haber atropellado a dos motociclistas que confundió con los motochorros que previamente habían asaltado a su mujer en la madrugada de Año Nuevo.

Buzali fue imputado por el delito de “doble homicidio en grado de tentativa”, y quedó alojado en los calabozos de la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata.

Piparo fue asaltada en la madrugada del 1º de enero en la puerta de la casa de su suegro, ubicada en las calles 47 entre 15 y 16, en la zona de tribunales. Seis sujetos en moto la rodearon y amenazaron con un arma para robarle la mochila con dinero y el teléfono celular. Tras ello, en el auto que conducía Buzali, atropellaron a dos motociclistas que confundieron con los motochorros y escaparon sin brindarles asistencia.

Así quedó el auto de la diputada después de atropellar a los dos motociclistas.

Los dos jóvenes que fueron arrollados por la pareja no eran delincuentes: estaban junto a un grupo de amigos recorriendo la tradicional quema de muñecos. Según testigos, la diputada y su esposo arrastraron a la moto varios metros y no frenaron para asistir a los heridos. Ellos aducen que no se detuvieron por temor a ser nuevamente asaltados.

Los videos que fueron grabados por distintas cámaras de seguridad privada revelaron que Buzali conducía de manera temeraria, aparentemente a una velocidad superior a la permitida. En las calles 21, entre 39 y 40, donde embisten a la moto en la que viajaban Luis Levalle (23) e Iván Coronel (17), se ve como pasan a toda marcha detrás de ocho motos. Otra grabación, filmada en la esquina de 22 y 37, muestra que el auto de Piparo - que además de diputada es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad, un cargo que al día de hoy sigue ocupando- arrastró hasta allí a la moto de los heridos.

Noticia en desarrollo...