Video | Una cámara grabó el momento en el que el auto de Piparo arrastra a los motociclistas

La grabación dura apenas 16 segundos, es de baja calidad, pero permite sacar varias conclusiones. En las imágenes se puede ver cómo el auto que conducía el marido de la diputada Carolina Piparo arrastra a la moto que metros antes había atropellado y continúa su marcha sin detenerse.

La secuencia fue tomada por la cámara de seguridad privada de un complejo deportivo ubicado en la esquina de 22 y 37, pasadas las 3 de la madrugada del viernes 1º de enero.

Según testigos, el Fiat 500 L que conducía Juan Ignacio Buzali, y en el que la legisladora viajaba como acompañante, embistió en las calles 21 y 39 a la moto Honda XR250 en la que iban Luis Levalle (23) e Iván Coronel (17). Eso fue una hora después del robo que sufrió Piparo en la puerta de la casa de su suegro, ubicada en 47 entre 15 y 16, en la zona de tribunales.

Lo que suponen los investigadores es que el auto de la diputada siguió su marcha por calle 21, giró a la izquierda al llegar al cruce de la calle 37 y luego volvió a doblar en la esquina de 22 y 37. En 22 entre 37 y 38 se desprendió de la moto después de arrastrarla más de 300 metros. En ningún momento detuvo la marcha.

Piparo, que además de diputada es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata, explicó primero que "cinco motos" les cerraron el paso, chocaron "con una" y supuestamente tres los "empezaron a perseguir", aunque después, en un comunicado de prensa, calificó el episodio como un "accidente".

En el video también se ve cómo cuatro motos siguen el auto de Piparo para que el conductor detenga su marcha.

Luis Levalle, el joven que conducía la moto que atropelló el auto del marido de Piparo (Foto: 0221.com.ar/AG La Plata).

Por lo pronto, la justicia platense investiga los dos episodios: el robo de la cartera de la legisladora y el atropello, ante la sospecha de que los motociclistas fueron embestidos de manera intencional, lo que podría derivar en una imputación por el delito de "homicidio en grado de tentativa".

La diputada provincial denunció el robo en la comisaría 1ra de La Plata. Y lo hizo después de que su marido atropellara con su auto a los motociclistas que supuestamente confundió con los motochorros que la habían asaltado a las 2 de la madrugada.

Explosiva declaración de dos policías complica a Carolina Píparo y su marido



El caso ocurrió el viernes 1° de enero cerca de las 2 de la madrugada, cuando al menos seis motochorros asaltaron a Piparo en la puerta de la casa de su suegro. Le robaron la cartera con 20 mil pesos y un teléfono marca Iphone, que en las últimas horas apareció en Berisso.

Los dos jóvenes que fueron atropellados por la pareja no eran delincuentes: estaban junto a un grupo de amigos recorriendo la tradicional quema de muñecos. No solo no tienen antecedentes delictivos, sino que además tenían los papeles de la moto en regla.

Según testigos, la diputada y su esposo arrastraron a la moto varios metros y no frenaron para asistir a los heridos. Ellos aducen que no se detuvieron por temor a ser nuevamente asaltados.

