Detienen a un sospechoso por el caso Carolina Piparo y la diputada criticó a Sergio Berni

Un menor de 14 años, que presuntamente habría participado del robo que sufrió la diputada provincial Carolina Piparo (44), fue demorado en la ciudad de La Plata acusado de ser uno de los motochorros.

Piparo fue asaltada en la madrugada del 1º de enero en la puerta de la casa de su suegro, ubicada en las calles 47 entre 15 y 16, en la zona de tribunales. Tras ello, el auto que conducía su pareja, Juan Ignacio Buzali, atropelló a dos motociclistas que confundieron con los delincuentes y escaparon sin brindarles asistencia.

Según la denuncia de Piparo, seis sujetos en moto la rodearon y amenazaron con un arma para robarle la mochila y el teléfono celular.

Carolina Piparo declaró este miércoles en la fiscalía platense (Foto: Télam).

Enterada de la detención del sospechoso, la legisladora arremetió enseguida contra el ministro de seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, a quien acusó de "hacer politiquería".

"La justicia acaba de detener a uno de los delincuentes que estaría implicado en el asalto a mano armada que sufrí y que usted omitió. De un hecho violento y un posterior accidente, ustedes quisieron hacer politiquería. Ministro de la vergüenza, siempre", escribió la diputada en su cuenta de Twitter.

.@SergioBerniArg la justicia acaba de detener a uno de los delincuentes que estaría implicado en el asalto a mano armada que sufrí y que usted omitió.

De un hecho violento y un posterior accidente, ustedes quisieron hacer politiquería. Ministro de la vergüenza, siempre.

“Yo digo que son tres porque vi cuando se escapaban, pero en el momento que me atacaron yo me sentí rodeada de motos”, le dijo la víctima a la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la investigación.

“Eran tres motos con dos sujetos en cada una -añadió-. No se mucho de motos, pero creo que eran como de correr, como de motochorro, no sé bien. Creo que una moto era oscura y otra roja, y una tercera que no sé. El que me apunta tenía gorrita, que creo que era con visera para adelante, de cara más regordeta, contextura gordita pero chiquito, calculo que tenía entre 16 y 18 años, porque tenía cara de muy jovencito. De los otros sujetos no me acuerdo nada, todos tenían gorrita o capucha. No tenían barbijo”.

La declaración completa de Piparo: “Jamás pensé que podríamos llevar una moto debajo del auto”

De acuerdo a las fuentes, el sospechoso fue demorado durante una serie de allanamientos realizados por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, a cargo del comisario Cristian Novelino, en los barrios Aeropuerto de La Plata y El Carmen de Berisso. Esta semana el teléfono que le habían robado a la diputada de Juntos por el Cambio fue recuperado en la ciudad de Berisso.

La Policía de Buenos Aires realizó múltiples allanamientos en el barrio Aeropuerto (La Plata) y El Carmen (Berisso).

Los hechos

El caso ocurrió el viernes 1° de enero cerca de las 2 de la madrugada, cuando al menos seis motochorros asaltaron a Carolina Piparo en la puerta de la casa de su suegro. Le robaron la mochila y un teléfono marca iPhone, que en las últimas horas apareció en Berisso.

Los dos jóvenes que fueron atropellados por la pareja no eran delincuentes: estaban junto a un grupo de amigos recorriendo la tradicional quema de muñecos. No solo no tienen antecedentes delictivos, sino que además tenían los papeles de la moto en regla.

Según testigos, la diputada y su esposo arrastraron a la moto varios metros y no frenaron para asistir a los heridos. Ellos aducen que no se detuvieron por temor a ser nuevamente asaltados.

