Dos nuevos videos muestran cómo fue el temerario seguimiento del auto de Piparo

La causa que investiga el robo que sufrió Carolina Piparo (44) y el posterior atropello de dos motociclistas sumó nuevos elementos de pruebas en las últimas horas. Es que dos nuevos videos muestran el seguimiento temerario del auto en el que viajaba la diputada provincial y su marido, segundos antes del violento impacto.

La primera de las grabaciones es de las 2.50 de la madrugada, casi una hora después del asalto que sufrió la legisladora en la puerta de la casa de su suegro, ubicada en la calle 47 entre 15 y 16, en la zona de tribunales de la ciudad de La Plata. Este video dura apenas cuatro segundos, pero revela que el marido de Piparo circulaba a alta velocidad.

Las otras imágenes fueron tomadas a las 3.06 de la madrugada por una cámara de seguridad privada instalada en un domicilio de la calle 21 entre 39 y 40, donde precisamente el Fiat 500 L de Piparo impacta de lleno contra la moto Honda XR250 en la que iban Luis Levalle (23) e Iván Coronel (17). En la grabación no se alcanza a ver el momento del atropello pero sí queda en evidencia la diferencia de velocidad entre el coche y las motos.

En el video se ve como pasan ocho motos, a una velocidad normal, y como el coche de la legisladora se acerca a ellas de manera temeraria. En la esquina se presume que impactan a una de ellas. De hecho, otro auto que circula detrás del Fiat 500 L empieza a detenerse.

Carolina Piparo declaró este miércoles durante más de cuatro horas (Foto: Télam).

Hasta el momento, los videos que trascendieron sobre el atropello son de cámaras privadas. Pese a que la ciudad de La Plata cuenta con mil cámaras de última generación, ninguna de ellas registró el robo que sufrió la diputada ni el posterior episodio con los motociclistas, a los que supuestamente confundieron con los motochorros que los habían asaltado.

Desde la Municipalidad explicaron que entregaron a la Justicia "73 DVDs con 400 horas de grabación, junto con los libros de guardia y el detalle de todo el personal que estuvo trabajando el 31/12 y 1/01".

"Recibimos una municipio que tenia solo 180 cámaras. Hoy estamos arriba de 1.000. Pero lamentablemente todavía tenemos mucho atraso en la materia. Y no lo desconocemos, por el contrario seguimos trabajando para sumar más equipamiento y tecnología porque sabemos lo importante que es para la prevención del delito", aclararon desde la Comuna.

Además, añadieron que la Municipalidad aportó a la Justicia "23 cámaras de seguridad que captaron toda la secuencia de esa noche. No una ni dos, 23 cámaras tomaron la persecución en distintos puntos de la ciudad, lo cual permitió reconstruir todo el recorrido de Piparo siguiendo a las motos y de las motos persiguiendo a Piparo tras el choque".

Además de los nuevos videos, otra grabación privada, que dura 16 segundos y es de baja calidad, permite ver cómo el auto que conducía el marido de Piparo arrastra a la moto que metros antes había atropellado y continúa su marcha sin detenerse





Esta secuencia fue tomada por la cámara de un complejo deportivo ubicado en la esquina de 22 y 37, pasadas las 3 de la madrugada del viernes 1º de enero. Lo que suponen los investigadores es que el auto de la diputada siguió su marcha por calle 21, giró a la izquierda al llegar al cruce de la calle 37 y luego volvió a doblar en la esquina de 22 y 37. En 22 entre 37 y 38 se desprendió de la moto después de arrastrarla más de 300 metros. En ningún momento detuvo la marcha.

Carolina Piparo, que además de diputada es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata, explicó primero que "cinco motos" les cerraron el paso, chocaron "con una" y supuestamente tres los "empezaron a perseguir", aunque después, en un comunicado de prensa, calificó el episodio como un "accidente".

La declaración completa de Piparo: “Jamás pensé que podríamos llevar una moto debajo del auto”



En el video también se ve cómo cuatro motos siguen el auto de la legisladora para que el conductor detuviera su marcha.

Por lo pronto, la Justicia platense investiga los dos episodios: el robo de la cartera de la legisladora y el atropello, ante la sospecha de que los motociclistas fueron embestidos de manera intencional, lo que podría derivar en una imputación por el delito de "homicidio en grado de tentativa".

Los hechos

El caso ocurrió el viernes 1° de enero cerca de las 2 de la madrugada, cuando al menos seis motochorros asaltaron a Piparo en la puerta de la casa de su suegro. Le robaron la mochila y un teléfono marca iPhone, que en las últimas horas apareció en Berisso.

Los dos jóvenes que fueron atropellados por la pareja no eran delincuentes: estaban junto a un grupo de amigos recorriendo la tradicional quema de muñecos. No solo no tienen antecedentes delictivos, sino que además tenían los papeles de la moto en regla.

Según testigos, la diputada y su esposo arrastraron a la moto varios metros y no frenaron para asistir a los heridos. Ellos aducen que no se detuvieron por temor a ser nuevamente asaltados.