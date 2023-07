La esposa de un diplomático fue denunciada por amenazas y agresiones físicas por la portera del edificio donde reside desde marzo en la zona de Recoleta. El conflicto entre ambas, el cual ocurrió el pasado mes de mayo, se habría iniciado porque la encargada retó a la hija de la mujer por dejar la puerta del ascensor abierta. Como consecuencia de este accionar, el Gobierno de Panamá ordenó retirar al diplomático César Lawson de la Argentina

"Temo por mi vida", declaró la empleada en diálogo con Todo Noticias (TN), medio que difundió las imágenes donde se ve la agresión que tuvo lugar en el hall del edificio.

La trabajadora tiene dos costillas rotas y se encuentra bajo tratamiento médico. Además, denunció que recibe intimidaciones y amenazas.

La mujer que realizó la denuncia tras haber sido agredida fue Juliana Gómez, de nacionalidad paraguaya. Según relató, luego del violento episodio comenzó a recibir cartas documentos y amenazas para no involucrar a la mujer que la agredió, Jessica Giovana Pineda Quinteros, ni a su esposo César Lawson, agregado de negocios de la embajada de Panamá.

Como se mencionó, el conflicto inició luego de que la hija de la pareja dejó la puerta del ascensor abierta, lo que impedía su uso, motivo por el que la encargada reprendió a la menor. Dicha situación derivó en una discusión entre la mujer y la madre de la chica, quien poco después pasó a la agresión, tironeándola del pelo y pegándole trompadas hasta tirarla al suelo.

"Cuando la señora me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente quedé inconsciente", relató la mujer sobre la brutal agresión recibida y amplió: "No me acuerdo de cuando caí. En la frente tengo un moretón".

Gómez aclaró que tras la discusión con la esposa de Lawson, en los minutos previos a la agresión, se disculpó por "haber hablado con la menor". Sin embargo, cuando había dado la conversación por finalizada, la madre de la chica regresó y le dijo que continuarían dejando la puerta del ascensor abierta.

Acto seguido, la encargada le pidió respeto para el resto de los vecinos del edificio, comentario que desató al reacción desmedida de la mujer y dio paso al brutal ataque.

Posteriormente, el agregado de negocios de la embajada de Panamá, quien estuvo presente durante el conflicto, se solidarizó con la portera agredida por su esposa. Sin embargo, la mujer que presentó la denuncia aseguró que el hostigamiento que recibe corre por parte de ambos.

"Me puso un bozal legal, por eso no puedo nombrarlo", señaló Gómez y añadió: "Me mandó una carta documento. Cuando ocurrió el conflicto llamó por teléfono y habló con un policía durante 20 minutos. El policía me engañó y me dijo que si quería seguir con la denuncia penal nos iba a meter presas a mí y a la señora. Me vi obligada a firmar el acta como estaba escrita porque necesitaba de la atención médica".

En estos momentos, según precisó TN, la causa se encuentra en trámite en la Justicia y se encuentra en la instancia de la realización de las medidas de prueba. Según señaló el parte de la Policía de la Ciudad de aquel día, los oficiales que llegaron hablaron de "una agresión mutua entre dos mujeres", sin especificar si la agresión fue solo de parte de la esposa del diplomático.

"Me siento sola y con mucho miedo. Temo por mi vida. Mi hija vive afuera, está casada y tuvo un bebé y por eso no puede volver para acá. Es una pesadilla para mí, hay lugares en que no hay cámaras y tengo miedo de que me ataque esta gente", concluyó la encargada agredida.

Echaron al diplomático

Luego de que se presentará la denuncia contra su esposa, el Gobierno de Panamá ordenó retirar al diplomático César Lawson de la Argentina e informaron que gestionarán el regreso de la pareja a su país de origen.

En un comunicado, la cancillería panameña calificó los hechos como "lamentables" y sentenció que "no existen las condiciones para mantenerlo" en el cargo que ocupa en la sede de la embajada de Panamá. Asimismo, el Gobierno de dicho país ratificó la decisión de retirar al diplomático y a su familia tras ponerse en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

"Este Ministerio rechaza todo acto de violencia y reafirma que la conducta de los funcionarios acreditados en el Servicio Exterior debe reflejar, en todo momento y en cada una de sus actuaciones, el respeto y la consideración que Panamá le asigna a sus relaciones con el Estado Receptor donde se encuentran acreditados", expresó la cancillería panameña.

AS/fl