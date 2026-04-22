Un hombre condenado por asesinar y prender fuego viva a su vecina en 1990 fue ejecutado este martes por la noche en el estado de Florida, Estados Unidos, en un caso que vuelve a poner el foco en la aplicación de la pena de muerte.

Chadwick Scott Willacy, de 58 años, recibió una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, y fue declarado muerto a las 18:15. Se trató de la quinta ejecución en ese estado en lo que va de 2026. La ejecución comenzó a las 18:02, minutos después de que se levantara la cortina de la cámara.

Antes de morir, Willacy pidió disculpas a su familia y amigos, instó a otros condenados a mantenerse fuertes y reiteró su inocencia. “A la familia de la víctima: espero que esto les traiga paz. Pero esto no es lo correcto”, afirmó.

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Crimen en Florida: por qué ejecutaron a Chadwick Willacy

Chadwick Willacy

El crimen ocurrió el 5 de septiembre de 1990, cuando Marlys Sather, de 56 años, regresó a su casa en Palm Bay durante su descanso laboral y sorprendió a Willacy robando. De acuerdo con los registros judiciales, el hombre la golpeó brutalmente, la ató y luego intentó estrangularla.

Al no lograrlo, la roció con gasolina y le prendió fuego. La autopsia determinó que la víctima murió por inhalación de humo, lo que indicó que aún estaba viva cuando fue incendiada. Tras el ataque, Willacy robó el auto de Sather y utilizó su tarjeta bancaria para extraer dinero.

El cuerpo fue hallado por un familiar, luego de que la mujer no regresará a su trabajo. Un año después, Willacy fue condenado a muerte por un jurado. El proceso judicial tuvo idas y vueltas. En 1994, el Tribunal Supremo de Florida ordenó una nueva audiencia de sentencia por irregularidades en la selección del jurado.

Florida: en 2025 se registraron 19 ejecuciones

Sin embargo, en 1995 volvió a recibir la pena capital, con una recomendación de 11 a 1. En los días previos a la ejecución, tanto el Tribunal Supremo de Florida como el de Estados Unidos rechazaron sus últimas apelaciones, que cuestionaban la falta de acceso a registros públicos vinculados a las ejecuciones.

La familia de la víctima no habló públicamente tras la ejecución, pero difundió un comunicado en el que expresó su agradecimiento a las autoridades. “Esperamos 36 años y medio para que se hiciera justicia”, señalaron, y recordaron a Sather como “una madre, abuela y amiga amorosa”.

El caso se inscribe en un contexto de incremento de ejecuciones en Florida. En 2025 se registraron 19, el número más alto en décadas. El gobernador Ron DeSantis supervisó más ejecuciones en un solo año que cualquier otro mandatario estatal desde 1976.

A nivel nacional, en 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos. Florida encabezó la lista, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas. Otra ejecución ya está programada en el estado: James Ernest Hitchcock, de 70 años, será ejecutado el 30 de abril, condenado por el asesinato de su sobrina de 13 años.

En Florida, las ejecuciones se realizan mediante una combinación de tres fármacos: un sedante, un paralizante y una droga que detiene el corazón.

CS