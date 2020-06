El crimen del gendarme: "Le quitaron la vida sin razón y de la peor manera"

Marcos Antonio Castillo era un gendarme de amplia trayectoria. Participó de misiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Kosovo, prestó servicio en el Bajo Flores y fue el jefe del escuadrón de la fuerza en Zárate. Pero su vida se truncó ayer cuando dos delincuentes se cruzaron en su camino para robarle la bicicleta, según la principal hipótesis que manejan los investigadores. Le dispararon y quedó tendido sobre la vereda en un charco de sangre junto a sus pertenencias.

Castillo nació hace 49 años en Jujuy y encontró la muerte el martes por la noche en la localidad bonaerense de Zárate cuando dos delincuentes lo interceptaron para asaltarlo. Para los investigadores quisieron robarle la bicicleta en la que se movilizaba, pero le dispararon a corta distancia sin llevársela.

“Nunca creí que estaría viviendo esto. El que ves era mi tío”, escribió Andrea Castillo en sus redes sociales. El sentido mensaje está acompañado de tres imágenes antiguas. Marcos Castillo alejado de su rol como gendarme y cerca de su faceta familiar. Era padre de cinco chicos. Se lo puede ver sonriendo con un bebé en brazos y festejando un cumpleaños.

El gendarme Marcos Castillo tenía 49 años y cumplió misiones para la ONU.

“Él que tenía una risa tan contagiosa que alegraba a todos. Él que daba todo por su familia. Él que me malcrió toda mi niñez. El que me llevaba a la plaza y me compraba todos los caramelos que quería porque sino yo me molestaba. El que me mimaba tanto por ser la primera sobrina y nieta. Puedo seguir y no terminaría jamás de describir la maravillosa persona que fue”, lo describió su sobrina. “Marcos Antonio Castillo, gendarme de 49 años al que le quitaron la vida sin razón y de la peor manera. Dejó a su esposa y a mis cinco primos. Dejó a sus padres, mis abuelos. Dejó a sus hermanos y sobrinos que tanto lo amamos”.

Castillo era desde hace casi seis meses el jefe del Escuadrón Zárate-Brazo Largo de Gendarmería Nacional. Ayer regresaba en su bicicleta a una dependencia del viceconsulado de España en donde vivía cuando fue interceptado por los delincuentes que lo mataron de, al menos, dos tiros.

Castillo fue asesinado ayer por la noche.

Esta mañana en la puerta del viceconsulado español de Zárate, el vicecónsul Juan Carlos Rodríguez, recordó a Castillo como "una muy buena persona y leal a su trabajo". Además explicó que le daban hospedaje a Castillo en el edificio consular desde que llegó a Zárate.

En 1995, Castillo comenzó su carrera en Gendarmería Nacional cuando egresó como subalférez de la escuela Martín Miguel de Güemes, en el partido bonaerense de La Matanza. Desde entonces sus destinos fueron muchos, hasta llegó a cumplir misión para la ONU.

Un año después de recibirse formó parte del Escuadrón 11 San Ignacio, en la provincia de Misiones y en 1997, dejó el calor misionero para formar filas en el sur del país. Entonces fue asignado al Escuadrón 44 de Ushuaia.

En 1999 enviado en comisión a Haití y participó en distintas misiones de la ONU en Kosovo y en República del Congo, detalló Télam. Una vez, que regresó al país formó parte de distintos escuadrones en Corrientes, Jujuy y en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Desde el 20 de diciembre último se había asentado en Zárate, en donde fue designado jefe del Escuadrón de esa localidad.

Uno de los detenidos por el crimen tiene 19 años.

Su familia pidió justicia a través de las redes sociales. Por el hecho hay dos jóvenes detenidos, uno de ellos es menor de edad y cuenta con antecedentes.

“Toda la gendarmería sabe, pero que todos sepan lo intachable que fuiste, llegaste tan lejos tío y con tanto esfuerzo, lograste tantísimas cosas, hiciste una carrera que nadie la podrá olvidar", contó la sobrina del gendarme. "El al igual que mi padre, son excelentes en su trabajo y no hay nadie que no me diga algo bueno de ellos dos. Por eso, tío jamás te vamos a olvidar, nadie lo hará nunca”.

NG / DS