Un menor y un joven de 19 años fueron detenidos por el crimen del gendarme

El jefe del Escuadrón Zárate-Brazo Largo de Gendarmería regresaba a su casa en la localidad bonaerense de Zárate cuando fue interceptado por dos delincuentes que lo balearon en un intento de robo. Un menor y un joven de 19 años fueron detenidos por la madrugada. Uno de ellos tiene como antecedente un intento de homicidio. El propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, atrapó a uno de los acusados.

La policía bonaerense detuvo a dos personas luego de cuatro allanamientos por el crimen de Marcos Antonio Castillo (46).Uno tienen 19 años y el otro es un menor de 16, informaron fuentes policiales. Al mayor de los sospechosos fue apresado por el ministro de Seguridad Bonaerense en la madrugada de hoy cuando junto a su custodio recorría la zona para dar con los delincuentes, según se informó.

Con un arma larga y acompañado de personal de la fuerza espacial Grupo de Apoyo Departamentales (GAD) se lo pudo ver a Berni tras la detención de Pablo Agustín Arcel (19), como fue identificado el acusado. El otro sospechoso es un menor de 16 años, quien en febrero último había sido apresado por integrar una banda de asaltantes que baleó a un hombre en el barrio Villa Fox. Pero la causa del adolescente, en ese entonces, pasó al Fuero Penal Juvenil porque tenía 15 años.

"No puede ser que uno de los autores hace menos de seis meses haya estado detenido por otro intento de homicidio con arma de fuego. Estas discusiones en la Argentina hay que saldarlas de una vez para siempre. No podemos estar que si es menor, que si no", dijo el ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, tras la detención de los sospechosos del crimen del gendarme al sitio Enlace Crítico.

Marcos Castillo fue encontrado sin vida recostado en vereda.

En poder del joven de 19 años los efectivos secuestraron una campera que habría utilizado uno de los delincuentes en el hecho y tendría “posibles manchas hemáticas”. Al menor, le encontraron cinco cartuchos calibre 22, informaron las fuentes del caso.

El crimen ocurrió ayer por la noche en la calle Independencia entre Justa Lima de Atucha y Almirante Brown, en pleno centro de la ciudad de Zárate. Castillo fue encontrado sin vida tirado en la vereda. Los investigadores creen que quisieron robarle la bicicleta en la que se trasladaba.

Se cree que el gendarme se habría resistido al asalto y los delincuentes le efectuaron tres disparos, para luego escapar del lugar sin concretar el robo, informaron fuentes policiales.

Marco Antonio Castillo era comandante principal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y jefe del Escuadrón Zárate-Brazo Largo. Se había mudado a Zárate en enero con su familia. El gendarme era padre de cinco chicos.

Interviene en la causa la fiscal Andrea Palacios, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Campana-Zárate.

NG/FeL