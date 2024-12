El duro relato de la mamá de Bella, la nena asesinada

La mamá de Bella Felicidad Núñez, la nena de 4 años presuntamente asesinada a golpes en José C. Paz, realizó un duro relato en sus redes sociales sobre lo que pasó con su hija y cargó contra la madrastra, la única detenida que tiene el caso hasta el momento.

“Me la mataron con tantos golpes que la dejaron inconsciente con su carita llena de moretones”, graficó Rosa Albornoz, la madre de la niña.

Bella ingresó a la guardia del Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante con lesiones compatibles con maltrato infantil. Presentaba un severo traumatismo de cráneo que finalmente le provocó la muerte.

La nena fue llevada por su madrastra, identificada como Mariana Gisela Bologna (38), quien no pudo explicar cómo fue que Bella había sufrido esas lesiones.

La pequeña estaba al cuidado de su papá y su pareja porque su madre se había ido a la costa atlántica por trabajo. “La dejé con su papá para cuidarla porque yo me fui a la costa a trabajar y hace dos días me entero que a mi hija me la mataron a golpes. Por favor pido justicia, salí a trabajar para darle un techo a mi hija porque nosotras dos alquilábamos y no tenía mucha ayuda. Pensé que el padre la cuidaría, pero no. A mi hija me la entregaron en un ataúd con su cuerpo lleno de moretones”, contó con dolor Rosa.

En la publicación, la mujer responsabilizó a Bologna pero también a su expareja.

“Así como mataron a mi hija a golpes, así lo van a pagar. Vos, Mariana, no saldrás jamás de la cárcel. Y vos, Ariel, deberías haber cuidado de mi hija, pero la dejaste con esa basura que la mató. Dios es grande; solo pido justicia por mi hija”, escribió junto a una foto de la pareja.

“Mariana Bologna mataste a mi hija a golpes. La dejaste tirada en su camita y cuando ya no respiraba la llevaste al hospital. Su cuerpo estaba lleno de moretones y su carita estaba casi desfigurada”, afirmó en otro posteo.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Malvinas Argentinas, encabezada por la fiscal Mirna Sánchez.