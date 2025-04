Sigue la gira de Leonardo Cositorto por Tribunales: el líder de Generación Zoe tiene fecha de indagatoria en Buenos Aires

Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, fue condenado en febrero pasado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafa en la provincia de Corrientes. Sin embargo, su gira por los tribunales está lejos de terminar y ahora fue citado a indagatoria por el Juzgado Nacional Criminal N° 1 de Buenos Aires, junto con Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray y otros 27 imputados en una causa que tiene como damnificados a casi 1.200 ahorristas.

La indagatoria fue solicitada por el fiscal Marcelo Munilla Lacasa y las audiencias fueron fijadas por la jueza Alejandra Alliaud para los primeros días de agosto. Actualmente, el empresario y coach ontológico permanece alojado en una cárcel de Córdoba al igual que Batista, vicepresidente de Generación Zoe, lugar donde ya se encontraban antes del juicio que se realizó en la localidad correntina de Goya -al tiempo que allí tienen un proceso pendiente-.

En la causa en Buenos Aires los ahorristas invirtieron en Zoe más de 16 millones de dólares, alrededor de 4 millones y medio de pesos y 6.500 euros; y los acusados podrían llegar con una segunda condena a ese proceso. Esto sucede porque Cositorto comenzará a ser juzgado en Salta el 29 de mayo por la Sala I del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans, a raíz de 118 casos de presunta estafa.

El Tribunal tiene previsto dictar sentencia para fines de junio al empresario, la cúpula de la organización, y los referentes locales Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. Además de Salta, Buenos Aires y Córdoba, los responsables también serán juzgados en Santa Fe y en la Justicia Federal porteña, permanecen abiertas otras dos investigaciones desde 2022.

El ex CEO de Generación Zoe ya tiene una pena dictada el 25 de febrero pasado por el Tribunal de Juicio de Goya, que lo condenó como jefe de una asociación ilícita y 98 estafas. Por esos hechos recibió 12 años de prisión, aunque los fiscales habían solicitado la pena máxima para el empresario, que era de 16 años.

En ese juicio, Echegaray, Batista y Lucas Damián Camelino fueron sentenciados a ocho años por ser miembros de dicha asociación ilícita y coautores de estafa con modalidad de delito continuado. Por su parte, Nicolás Camelino y Javier Medina recibieron la absolución luego de que los magistrados resolvieron un veredicto de inocencia.

El fallo fue apelado por los fiscales Guillermo Barry y María Eugenia Ballará, y por el abogado querellante Pablo Fleitas, quienes insistieron con el pedido de condena de los hermanos Medina. Guillermo Dragotto, defensor de Cositorto, y los abogados de los otros acusados también cuestionaron la decisión del tribunal y ahora el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes deberá decidir si ratifica la sentencia.

La acusación a Cositorto en Buenos Aires

A los imputados se los acusa de elaborar y desplegar un plan, "utilizando la estructura de una empresa próspera al ofrecer cursos de coaching, trading, liderazgo y otros paquetes educativos tecnológicos imprecisos", además de conocimientos sobre supuestos criptoactivos, servicios inmobiliarios en el Metaverso y promoviendo oportunidades de inversiones basadas en el oro extraído de minas propias del holding 'Generación Zoe', que volvió inverosímil tal afirmación, en mercados financieros con promesas de alta rentabilidad”.

Par la Fiscalía, estafaron a los denunciantes “aparentando que se trataban de inversiones financieras reguladas" y los indujeron a "llevar a cabo disposiciones patrimoniales; a sabiendas de que desde el inicio no cumplirían con el compromiso pactado, provocando con esa maniobra engañosa un efectivo perjuicio patrimonial a los damnificados”.

En esta causa, Cositorto, Batista, Echegaray y Camelino están acusados junto Gabriela Agovino, Rosa María González Rincón, José Pablo Vargas Otárola, Héctor Luis Yrimía, Gustavo Saavedra, Norman Prospero, Julieta Sciutti y Maximiliano Mitrof, entre otros. Varios de ellos están prófugos y a muchos también se los acusa por lavado de activos, además de estafas y asociación ilícita.

Tras recibir la sentencia en Goya, Cositorto sostuvo que la noticia fue quitarse “un peso de encima” ya que tuvo “mucha presión durante años”. En esa lína, puntualizó: "La fiscalía pidió 16 años y me dieron 12, es una buena noticia, pero era esperado”.

Por otro lado, planteó: “La Corte Suprema no autorizó que se realicen juicios ya que no se había podido establecer a qué Justicia pertenecía el caso. No son jueces naturales, hubo un fallo donde solo se permitía investigar, pero en Corrientes avanzaron y cometieron errores”, planteó el acusado en declaraciones a la agencia NA.

Además, Cositorto ratificó que se va a presentar como diputado en la provincia de Buenos Aires. "Estoy decidido. Podría porque no hay pena confirmada, solo tengo sentencia en primera instancia”, destacó.

