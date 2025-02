Dictan sentencia contra Leonardo Cositorto por "asociación ilícita y estafa" en Corrientes

El Tribunal de Goya dictará este martes 25 de febrero la sentencia a Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, tras ser declarado culpable por los delitos de asociación ilícita y estafa en la provincia de Corrientes.

La pena se dará a conocer a las 8:30 y es contra el empresario de 54 años, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, quienes fueron hallados responsables por ser integrantes y coautores de estafa con modalidad de delito continuado.

Por su parte, Nicolás Camelino y Javier Medina recibieron la absolución luego de que los magistrados resolvieron un veredicto de inocencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el líder de la organización opinó: "Sé que el mínimo son cinco años, pero veremos que se resuelve".

"Mi prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y, si la condena no está firme, debería salir. La pueden estirar si quieren hasta fines de mayo cuando se inicia la causa en Rosario, pero en sí queda poco", añadió el empresario que, junto a los demás imputados, serán juzgados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires.

Las criptomonedas también juegan en el fútbol argentino

En este sentido, Cositorto afirmó que lo quieren "ver preso" y que la Justicia le tiene "miedo": "En ningún momento estafé ni realicé ninguna asociación ilícita".

Uno de los puntos que cuestiona el empresario sobre la resolución se vincula con que habría viajado a Dubái y en esa ciudad montó la asociación ilícita en la localidad de Goya: "Es una cosa que no tiene goyete, una ridiculez absoluta".

"Nos bloquearon las cuentas bancarias, nos sacaron 611 bitcoins, nos repusieron 155 millones de dólares en criptomonedas, nos quitaron 37 emprendimientos y se llevaron más de 30 autos. Reclaman US$200 mil que ni siquiera me dejaron pagar", enumeró Cositorto.

Con respecto a la criptomoneda $LIBRA difundida por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, el fundador de Generación Zoe opinó: "No creo en la deshonestidad del mandatario, pero el círculo íntimo le pifió".

El juez Carbajal mencionó los hechos, viajes y fechas en las que la organización se instaló en la localidad de Goya y el esquema de reconocimiento de jerarquía para acreditar la existencia de esta organización: "Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio".

La blockchain no se mancha

La palabra de Leonardo Cositorto a minutos de su sentencia

A minutos de conocerse la sentencia de Leonardo Cositorto, el líder de la empresa Zoe, habló con Antonio Laje en A24 sobre su situación judicial, las acusaciones en su contra y su visión de lo que considera una persecución injusta. Desde el juzgado mismo, y rodeado de policías con cascos y chalecos antibalas, Cositorto no dudó en defenderse con vehemencia, con críticas al sistema judicial argentino y una explicación detallada de las operaciones de su compañía, mientras enfrenta un proceso que, según él, está viciado desde el inicio.

La conversación comenzó con un tono distendido pero rápidamente derivó en un intercambio punzante. "Muy buenos días", saludó Cositorto, a lo que el periodista respondió con un sarcástico "Mejor que usted, sabe que va a ser condenado, ¿no?". Lejos de amilanarse, Cositorto replicó: "Bueno, no sé quién estará mejor de los dos. Vos sabés que lo de afuera nunca es más grande que lo que llevamos dentro. Así que yo prefiero estar preso con los amigos que estar suelto con los indeseables". Esta frase marcó el tono de una entrevista en la que el empresario insistió en presentar su caso como una lucha personal contra una supuesta injusticia.

Cositorto no escatimó en críticas hacia el sistema judicial argentino. "Estamos condenados desde el primer día porque acá nunca existió el principio de inocencia", afirmó con convicción. Según él, su condena se basa en una narrativa prefabricada: "Nos condenaron con una película ridícula donde está denunciada la fiscal por prevaricato y la siguen cubriendo, a una mujer que tiene un millón y medio de dólares, que se los gastó en realidad, para hacer una película y para viajar y comprarse una casa. Y nadie lo dice. Acá sigue la familia judicial cubriéndose". Para el empresario, las irregularidades del proceso son evidentes, pero pasan desapercibidas bajo lo que describe como un manto de protección entre funcionarios.

Declararon culpable a Cositorto y explotó contra los jueces: “Es una vergüenza, están comprados”

El periodista insistió en las acusaciones de estafa que pesan sobre Cositorto y su empresa, y señaló que muchos ahorristas no recuperaron su dinero. "Seguro", contestó Cositorto sin titubear, y rápidamente contraatacó: "De todas maneras, este es el primer fallo de esta ciudad. Iremos a Casación, por supuesto". Lejos de aceptar su destino, el empresario se mostró dispuesto a pelear hasta el final, y cuestionó la coherencia de las imputaciones en su contra.

Una empresa legítima, según Cositorto

Uno de los pilares de su defensa fue desmentir que Zoe fuera una estafa piramidal, como se le ha acusado. "Nosotros somos una empresa con cuentas", aseguró. Detalló que la compañía estaba "inscripta en el sprint, una empresa con fideicomiso aprobado por la Inspección General, Justicia", y destacó que realizaron "cuatrocientos veinte mil pagos en esta ciudad" durante siete meses. "Yo no abrí esta ciudad, no firmé ni siquiera un contrato, un recibo, no me entregaron dinero. A mí no me entregaron ni autos ni motos, teniendo tres concesionarias en Buenos Aires, y los que roban todo terminan estando del otro lado y nos traen a nosotros con una asociación ilícita", afirmó, en desafío al periodista: "Si a ustedes les parece coherente, adelante".

Cositorto también proporcionó cifras para respaldar su relato. Según explicó, "el fideicomiso fue por ciento veintiséis millones de dólares", y el promedio de los pagos a los afiliados era de "ciento veinte dólares por mes" durante tres años, gracias a "membresías educativas". "¿Qué estafador te va a pedir a vos mil dólares para hacer una operación y te va a devolver el sesenta y seis por ciento al otro mes?", preguntó retóricamente al periodista, refiriéndose a los pagos realizados hasta que, según él, "nos bloquean las cuentas". Además, resaltó el crecimiento de su criptomoneda en 2021, que "había crecido quinientos por ciento de manera orgánica contra un bitcoin que había crecido un trescientos por ciento", lo que generó "un capital extra de ciento cincuenta y cinco millones de dólares".

Caso $LIBRA: la oposición quiere revocar las facultades delegadas de Milei y exige explicaciones a Cúneo Libarona

El empresario también apuntó a supuestos actores externos que habrían contribuido a su caída. "Tenemos en el mundo ciento tres mil personas, de las cuales siete mil trescientos cincuenta hicieron denuncia", reconoció, pero señaló irregularidades como la actuación del abogado Pablo Fleitas, quien "en Estados Unidos nos defiende y acá, en esta ciudad de sesenta mil personas, nos demanda". "Saquen ustedes las conclusiones de la justicia argentina, de la hipocresía que hay y del humo que hay desde el primer día", exclamó, al tiempo que recordó su detención por Interpol, la cual calificó de ilegal: "Mal detenido, con una mentira de la fiscal que yo había sido había ingresado al país por mar cuando había ingresado legalmente".

Cositorto también denunció el supuesto robo de activos de su empresa. "Tenemos seiscientos once bitcoin desaparecidos", afirmó, y agregó que le "hicieron sustracción de la identidad". A pesar de las adversidades, se mostró esperanzado en que el proceso termine pronto: "Estoy muy contento. Que se termine todo esto porque nos vienen trayendo con chalecos, con esposas, con casco hace cuatro meses con cuarenta grados de temperatura. Es realmente vergonzoso".

ff / NG