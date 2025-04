La desesperación de un padre que no ve a sus hijas hace 8 años y busca la ayuda de Milei: su exesposa se las llevó a EEUU

Sebastián Escalada es un fotógrafo y comerciante oriundo de Río Negro que lleva ocho años esperando un reencuentro que se le niega: un abrazo de sus hijas Sofía y Emma, de 13 y 14 años, que parece un sueño inalcanzable desde que su madre partió con ellas a Estados Unidos y nunca regresaron. La pelea de este padre por recuperar el tiempo perdido se ha convertido en una batalla judicial y diplomática que, hasta el momento, no ha encontrado una solución e incluso le pidió al Gobierno de Javier Milei que intervenga.

La historia del hombre oriundo de la ciudad de Cipolletti comienza en suelo estadounidense, donde vivió casi veinte años y se casó dos veces. Su segundo matrimonio fue con Sarah Marie Gross, en 2012, después de tener a las niñas, que nacieron en 2010 y 2011. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos le informó que había irregularidades con los trámites de su primer vínculo, por lo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), le rescindió su visa y le dieron tres meses para abandonar el país.

Aunque Escalada sostiene que se casó y divorció legalmente, la razón que le dieron fue que falló a la hora de demostrar la veracidad de su primer matrimonio. Ante esta situación, decidió regresar a Argentina con Gross y sus hijas para establecerse en Bariloche. Aunque la relación con la mujer terminó en 2016, lograron acordar una custodia compartida e inicialmente todo marchó con una dinámica normal acorde a las parejas separadas.

Un año después, Gross quiso viajar a Estados Unidos con Sofía y Emma para que la chicas visitaran a sus abuelos maternos. El hombre se opuso y no le dio la autorización, ya que intuía que "podía ocurrir lo que finalmente sucedió", ya que al parecer le había comentado su deseo de regresar a su país y no regresar, según explicó a PERFIL el Dr. Leandro Kabakian, abogado de Escalada.

La ciudadana extranjera se presentó ante la jueza María Marcela Pájaro, titular del Juzgado de Familia N° 7 de Bariloche, para pedirle la autorización. La magistrada le permitió viajar en septiembre de 2017 por 90 días, de forma excepcional, ya que la mujer manifestó que quería que las niñas fueran "para despedirse del abuelo que se estaba muriendo".

Ese plazo se venció y la madre nunca regresó a Argentina con las menores. Gross pidió un nuevo permiso para permanecer en tierras norteamericanas pero la jueza Pájaro se lo negó, y a pesar de que le ordenó volver ella no lo hizo. Desde entonces, Sebastián no ha podido ver a sus hijas en persona debido a la imposibilidad que tiene de ingresar a ese país.

"El pibe habla todos los días con sus hijas. Lo hacía por Skype, después por Zoom, por Whatsapp, por teléfono. Ellas lo extrañan y quieren estar con él, le hacen carteles pidiendo verlo y se los muestran", indicó Kabakian. Incluso comentó que habló con Gross para realizar unas vacaciones para que Sebastián pueda reencontrarse con las chicas, ya sea en México, Canadá o cualquier lugar fuera de Estados Unidos, pero insiste con la negativa. "Le dije de buscar una solución alternativa pero me contestó, 'yo sé que me equivoqué, pido perdón, pero de acá no me voy a mover', añadió el abogado sobre la respuesta de la mujer.

Desesperado, Escalada le exigió a la la Dra. Pájaro que buscara una salida, pero la jueza le explicó que no podía hacer nada. Luego la denunció ante el Consejo de la Magistratura, decidió plotear su auto para dar a conocer su historia en la vía pública e incluso difundió mensajes contra la magistrada acusándola de haber colaborado para que "le robaran a sus hijas". En ese contexto, fue condenado a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional y seguir pautas de conducta por amenazas reiteradas, pena que no está firme.

Amparo y cartas a Milei

Así, inició un amparo en la justicia en lo contencioso administrativo federal para que se le ordene a la Cancillería que “tome todas las medidas diplomáticas, consulares y judiciales necesarias para exigir al Gobierno estadounidense la restitución inmediata” de las menores, basándose en el Convenio de la Haya.

En 2022 fue cuando recurrió al Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese momento a cargo de Santiago Cafiero, solicitando la intervención diplomática. Pero las respuestas han sido frías y burocráticas, ya que Escalada dejó trascender que el Gobierno "no quería gastarse un favor con Estados Unidos" en un caso como el suyo. "Su respuesta fue el silencio; Cancillería ignoró su obligación de proteger a dos ciudadanas menores argentinas. Fue cómplice por omisión", lo acusó.

El año pasado inició otra causa judicial y el caso quedó en manos del juez en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo. Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa asumió la representación de Sofía y Emma Escalada y adhirió a lo peticionada por su padre para que se garanticen los derechos de sus hijas. También, el defensor público Mariano La Rosa consideró que el magistrado está en condiciones de resolver la medida cautelar presentada por el comerciante, que debería definirse en los próximos días.

Con ese marco de fondo, Escalante le escribió una carta al presidente Javier Milei “solicitando su urgente intervención y asistencia en una situación que afecta profundamente nuestra unidad familiar y los derechos fundamentales de mis hijas”.

“Como padre de Sofia y Emma, me veo enfrentado a la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos para estar junto a ellas. Esta denegación de entrada no solo representa una separación dolorosa e injusta de mis hijas, sino que también constituye una violación de varios principios y derechos consagrados en el derecho internacional”, sostuvo al pedirle que la cancillería revea su caso.

Por su parte, Emma también le escribió al Jefe de Estado una misiva en la que dijo que ella y su hermana quieren reunirse con su padre, pero “a pesar de nuestros intentos, incluyendo una carta que envié a (el ahora expresidente) Joe Biden, no hemos logrado una solución que lo permita. Esta separación nos causa mucho dolor y afecta profundamente nuestra vida diaria y emocional”.

“Confiamos en que, bajo su liderazgo, Argentina continuará siendo un defensor de los derechos humanos y de la unidad familiar. Por favor, ayúdenos a encontrar una solución y a permitir que nuestro papá nos visite aquí en Estados Unidos sin restricciones”, concluyó la joven.

