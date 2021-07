El impactante video de despedida del cineasta francés acusado por abuso que apareció muerto en Córdoba

"Como nunca es buen momento para morir, mejor decidirlo uno". Con una carta dirigida a sus amigos, Iván Noel (52), el cineasta francés que estaba acusado de presunto abuso sexual en la provincia de Córdoba, explicó por qué tomó la decisión de quitarse la vida.

A Noel lo habían denunciado tres adolescentes que participaron del rodaje de una película en la ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, entre fines de 2018 y principios de 2019. Este lunes 19 de julio fue encontrado muerto en el interior de su motorhome, en Alta Gracia.

La principal sospecha es que murió por envenamiento. El video, publicado en el canal de Youtube Noel Films, difunde la carta de despedida, pero termina con una filmación en la que el cineasta aparece en primer plano mostrando un frasco que supuestamente contiene cianuro de potasio.

"Como sabrán mis amigos más cercanos, hace años ya que hablo de la posibilidad de salir al buen momento, cuando y donde quiero. Eso es porque entendí que iba directamente en contracorriente de una sociedad cada vez mas intolerante, populista y tóxica. Nací en los mejores y los peores años imaginable. Y ahora encontré el momento mío", explica.

"No hubo casi un solo momento en mi vida que no fui amado", escribió el cineasta en su carta de despedida.

Noel no habló puntualmente de la causa de Córdoba ni de la Francia, donde había sido condenado por el abuso de un chico de 15 años, pero señaló que es incapaz de "hacerle daño a la gente". De sus acusadores solo deslizó que es "gente tóxica".

"Nunca fui capaz de hacerle daño a la gente, y menos a los más vulnerables", se defendió. "Los que me conocen bien lo saben. Pero hoy en día domina más la necesidad de drama populista que la realidad, pues no confío en nada, y no me interesa seguir ese juego absurdo", justificó.

"Si a través de gente tóxica, del tipo que surfean las olas de histeria como una cura de sus celos y de sus fracasos personales, me retiran, amenazan de retirarme el futuro como yo quiero, pues, es tiempo para mi de bye bye".

Noel tampoco habló de depresión ni culpa. Al contrario. Aseguró sentirse "estupendo". "Pongo fin a mi capítulo sin depresión, ni tristeza, ni con ningún tipo de arrepentimiento o amargura, de forma clara y lógica. Ya viví bastante para tener remordimientos. Amé y aprecié hasta el último a mis amigos que me apoyaron. Me siento estupendo, como un tenista que acaba su carrera después de un torneo ganado. En ese caso terminando mi décimo largometraje, siempre sin presupuesto, y distribuido en el mundo".

El cineasta también contó cómo fueron sus últimos minutos de vida. "Pues termino con lo mejor de la vida, me tomo una botella del mejor Malbec Argentino ("Nosotros" de Susana Balbo) y me entrego al mas allá, que es de donde venimos y a donde vamos todos. Me voy sin lamentar nada, y al mejor momento", escribió.

