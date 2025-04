El precio de la libertad: el abogado de los Sena pagó $ 325 millones de fianza para salir de prisión

Ricardo Osuna no es un abogado de bajo perfil. Su nombre cobró relevancia cuando decidió asumir la defensa del líder piquetero Emerenciano Sena y su hijo César por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Al año siguiente apareció en otra causa mediática: la desaparición de Loan Peña, el nene de 5 años que fue visto por última vez en Corrientes, el 13 de junio de 2024. Lo hizo para asistir a Antonio Benítez, uno de los primeros detenidos que tuvo el caso.

En marzo pasado volvió a los primeros planos pero no por su labor profesional: fue arrestado en Chaco por una causa por robo de ganado. Pasó 41 días detenido hasta que finalmente esta semana recuperó la libertad gracias al pago de una caución que pocas personas pueden asumir: 325 millones de pesos, una de las fianzas más altas que se recuerden en el ámbito judicial chaqueño.

Osuna fue arrestado el 4 de marzo pasado durante un operativo de la Policía Rural en un campo de la zona de La Leonesa, que el abogado tenía alquilado. El procedimiento se llevó a cabo a partir de una investigación de la fiscal Noelia Miño, a cargo de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín, que había detectado movimientos sospechosos en la zona y denuncias de robo de animales.

Durante el operativo, hallaron 38 cabezas de ganado con pedido de secuestro judicial. La situación se agravó cuando, según el parte policial, Osuna intentó interferir en el conteo del ganado durante un momento de descuido de los agentes. Este hecho derivó en su inmediata detención y posterior imputación.

Lo curioso es que no era la primera causa iniciada por presuntos hechos de abigeato. En uno de los expedientes más avanzados, se investiga el robo de 21 animales. La fiscalía imputó a Osuna no solo por la sustracción de ganado, sino también por resistencia a la autoridad durante el operativo. A raíz de ello, el juez de Garantías Luciano Roy dictó la prisión preventiva del abogado, argumentando que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.

En noviembre pasado, la empresa Consultora Agropecuaria Internacional SRL denunció el robo de 44 animales valuados en 60 millones de pesos que aparecieron en un campo vinculado a Osuna, en la localidad de La Leonesa. Dos meses después, el productor Carlos Lancel advirtió que habían cortado alambres en su campo y robado otras tantas cabezas de ganado. Según el Diario Chaco, las huellas que durante ocho kilómetros siguió la Policía llevaron a otro establecimiento del abogado, donde recuperaron 39 animales en una primera tanda y luego otros 46.

Osuna permaneció detenido desde principios de marzo hasta el miércoles 16 de abril. Durante más de un mes estuvo alojado en una dependencia policial en la localidad de La Verde, a disposición de la fiscalía.

A comienzos de abril, el juez revocó la prisión preventiva en la causa principal, por considerar que ya no persistían los riesgos procesales que justificaban su detención. La defensa solicitó entonces la extensión del fallo a las otras causas, pero la fiscalía planteó la necesidad de una garantía económica para autorizar la libertad en los demás expedientes. Fue entonces cuando Osuna ofreció una caución real millonaria: un inmueble de su propiedad, valuado en 325 millones de pesos.

Según confirmaron fuentes judiciales, la fianza fue aceptada y el procedimiento para formalizar su libertad se completó en los días siguientes. Así, Osuna recuperó su libertad mientras continúa siendo investigado en al menos tres causas por presunto abigeato. La fiscal Noelia Miño confirmó que los procesos siguen en marcha, y que la caución garantiza únicamente la sujeción del imputado a los llamados judiciales.

Osuna está imputado por los delitos de abigeato, encubrimiento y obstrucción de la actuación de un funcionario público. Para no volver a la cárcel y que no se ejecute el embargo, el abogado deberá cumplir ocho requisitos: fijar y mantener domicilio (no podrá ausentarse sin previa autorización del Ministerio Público Fiscal); permanecer a disposición de la Justicia y concurrir a todas las citaciones que se le formulen; abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar o entorpecer la investigación, y de cometer delitos, faltas o contravenciones.

Además, deberá presentarse cada 15 días hábiles ante el MPF Rural y Ambiental, no podrá salir del país durante el proceso ni ingresar a los establecimientos rurales que forman parte de la investigación. Tampoco acercarse a una distancia mínima de 100 metros de las supuestas 33 víctimas ni “mantener contacto remoto a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico, Facebook y análogas redes sociales y similares medios tecnológicos y/o virtuales”.

Tras su liberación, la defensa de Osuna, a cargo de Gabriela Tomljenovic, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura del Chaco contra el juez Roy. Lo acusan de mal desempeño y prevaricato, al considerar que dictó una prisión preventiva sin fundamentos sólidos y desoyendo elementos de prueba presentados por la defensa. Entre los cuestionamientos, se menciona que el juez habría actuado con parcialidad en varias decisiones procesales.

Para la abogada el magistrado obró de manera “irregular y arbitraria”. “Demostró falta de coherencia y desorden argumentativo que se aprecia a lo largo de toda la audiencia de oposición y de su actividad en las actuaciones. No cabe ninguna duda de que este constituye una línea de conducta en el caso que nos ocupa que incriminan al juez de garantías, en el marco de la causal de mal desempeño del cargo y la posible comisión del delito de prevaricato”, planteó en el pedido.

Manejaba la camioneta del líder piquetero

R.P.

Dos semanas antes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski en la ciudad de Resistencia, Emerenciano Sena se compró una camioneta Toyota Hilux que prácticamente no llegó a disfrutar. Ese rodado, que evidentemente no quedó guardado en un garaje, era el que manejaba el abogado Ricardo Osuna, cuando fue arrestado por la Policía en marzo pasado.

Según el diario Norte, los Sena solo habían autorizado una cédula azul para Gustavo Obregón, estrecho colaborador de la familia y también imputado por encubrimiento agravado del femicidio de Cecilia.

Lo que se cree es que la Hilux habría sido cedida por los Sena al abogado como parte de pago de la defensa, cuando surgieron diferencias económicas sobre el asesoramiento.

La camioneta en cuestión fue secuestrada en el marco de la investigación por abigeato ante la sospecha que podría haber sido utilizada para cargar el ganado presuntamente robado. Lo curioso es que también creen que podría haber sido usada en el traslado del cuerpo de Cecilia. Según esta hipótesis, el cuerpo de la joven de 29 años fue envuelto en una frazada y posteriormente incinerado en la propiedad de la familia Sena.