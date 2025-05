Otro escándalo en torno a la muerte de Maradona: denuncian que "hacían un documental" y acusan a una jueza

El juicio donde se trata de resolver la muerte de Diego Maradona sumó un nuevo escándalo: este jueves 15 de mayo se realizó una denuncia penal para investigar si la jueza Julieta Makintach, miembro del TOC N.º 3 de San Isidro, permitió que dos o más personas "hagan un documental" para la productora que maneja su hermano, Juan Makintach.

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona, y Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, intentan determinar que ocurrió realmente.

En esta causa ya declaró la agente policial que se encuentra en la entrada del tribunal, encargada de hacer pasar a las personas al recinto. Para entender lo ocurrido es importante recordar que el tribunal que juzga a los imputados por el fallecimiento de Diego Maradona está integrado por tres jueces: Maximiliano Savarino, encargado de manejar los debates, y las vocales Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este jueves 15 de mayo sucedió algo fuera de lo común porque Makintach pasó a convertirse en jueza coordinadora y Savarino ocupó el puesto de vocal. Uno de los miembros del debate le confesó a los medios de prensa presentes en el lugar que, en sus tres décadas de carrera profesional, nunca vio algo así.

Fernando Burlando con Dalma y Gianinna Maradona en el juicio.

Frente a lo ocurrido, se generó una gran incomodidad entre los abogados. Burlando fue el primero en pedir un cuarto intermedio para ver cómo manejar la situación. De inmediato, Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, y Vadim Mischanchuk, el letrado de Agustina Cosachov, solicitaron la recusación de la jueza Makintach por esa maniobra, y sumaron un argumento extra: la aparición de dos personas que, desde la primera audiencia del debate, habrían grabado varias jornadas, algo que está prohibido.

La sospecha, tanto de los abogados como de los fiscales, es que estas personas estarían recopilando material para un documental que podría venderse por una cifra altísima, al no existir otro registro visual del juicio y ser Maradona un personaje tan popular en todo el mundo. También se exigió investigar si esas misteriosas personas tienen alguna relación con una productora cuyo director general ejecutivo es Juan Makintach, hermano de la jueza. Ante estos cuestionamientos, la coordinadora del debate aseguró que su hermano “nada tiene que ver con el juicio y que nunca le preguntó sobre el caso”.

Burlando y Baudry no aceptaron estas explicaciones y decidieron presentar una denuncia penal para investigar quiénes son esas personas y quién las autorizó a filmar dentro del juzgado. En ese contexto, declaró la agente policial que se encuentra en la puerta del tribunal. El periodista Martín Candalaft en “DDM”, el programa de Mariana Fabbiani, reveló que contó la mujer: “Ella aseguró que, en la primera audiencia, al consultarle a estas personas quiénes eran, ellos aseguraron estar autorizados por la jueza Makintach”.

Verónica Di Tomasso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach

Y agregó: “No contento con la respuesta de esas personas, la efectivo policial fue a hablar con el otro agente que está más cerca del Tribunal. La agente se acercó a consultarle a su colega, que suele trabajar más cerca de los jueces propiamente dichos, para certificar esta situación. Según sus dichos, habría recibido la misma respuesta: 'Están autorizados por la jueza’”.

Ante la sorprendida mirada de Fabbiani, Candalaft sumó información sobre los sospechosos y sus actividades durante el juicio: “Hay más detalles. No son solo dos, no son todos hombres. También hay mujeres. Son aquellas que están grabando. Al de la cámara se le acerca un policía para decirle que no puede grabar; la baja, habla con la mujer de atrás y, luego de algunos minutos, vuelve a grabar como si nada sucediese”.

Finalmente, la jornada del jueves 16 de mayo terminó con el rechazo a la recusación de la jueza Makintach, sin embargo, la magistrada regresó a su lugar de vocal.

Agustina Cosachov

“Cuando se iban sus hijos, Diego se apagaba”: la declaración que hizo quebrarse en llanto a Gianinna.

El testimonio de Carlos Roberto Bacchino, en la 18ª audiencia del juicio por la muerte de Maradona, generó fuertes sentimientos en los familiares del ex jugador. El acompañante terapéutico contó su experiencia trabajando con el padre de Gianinna y Dalma.

“Todo lo que hago lo hago de corazón, porque todo lo que hicieron por mí. Yo disfruto ayudar a otra persona, al que lo necesita”, arrancó su relato el testigo, y agregó: “Una persona adicta no se cura nunca, es una enfermedad para siempre”.

Luego reveló que su trabajo era higienizar a Diego y ayudarlo en todo lo que necesitara. "Diego estaba feliz cuando estaba con sus hijos y con el nieto. Cuando se iban ellos, era otra cosa. Diego se apagaba, no era el mismo”, confesó Bacchini.

Ante estas palabras, Gianinna, la segunda hija de Maradona, no pudo evitar ponerse a llorar desconsolada. Su hermanastra Jana también se conmovió ante este inesperado testimonio.

HM