Escrachó por violento a su marido gremialista y terminó asesinada de tres disparos

Johana Galdeano (28) no tenía miedo. Hacía poco más de dos meses se había separado de su marido, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de San Luis, Juan Carlos Solalinde (45), un hombre que tiene un largo historial de violencia y amenazas. Sus allegados aseguran que era víctima de violencia de género, aunque ella nunca lo había denunciado. En realidad, eligió otro camino: lo escrachó en un galpón de su propiedad.

"Solalinde golpiador (sic), delincuente, tránsfuga", escribió con aerosol. Una semana después terminaría asesinada.

El femicidio ocurrió este miércoles 27 de mayo en la ciudad puntana de Villa Mercedes. La víctima fue baleada por su marido en la calle Sarmiento, entre Nelson y Tallaferro, el sitio de las pintadas.

Johana y Juan Carlos se encontraron cerca de las 3 de la tarde, en el horario de la siesta. Y enseguida comenzaron a discutir, según coincidieron varios testigos. En un momento, el sindicalista extrajo un revólver calibre 38, la mató de tres disparos y escapó sin llamar a una ambulancia.

Johana Galdeano recibió tres disparos y murió desangrada porque su marido no la asistió.

Según fuentes policiales, una hora después se presentó en la comisaría 8ª. Les dijo a los policías que le había disparado a su mujer y entregó el arma que utilizó para cometer el crimen.

La operación de autopsia, realizada esta madrugada, reveló que la mujer murió desangrada. Los forenses extrajeron del cuerpo dos proyectiles que ahora serán cotejados con el revólver del acusado.

“Era una persona que siempre se manejó así, para mí siempre fue una bestia”, dijo sobre el femicida Leticia Latini, la abogada de la víctima. "Ella no quiso realizar la denuncia por miedo a que complicara cualquier acuerdo de divorcio", aclaró.

Perfil del femicida

El acusado, apodado "Kuki", era secretario general de la Uocra de San Luis. Reemplazó a Daniel Herrera, un histórico que falleció de una afección cardíaca en mayo de 2012. Además de su actividad gremial y política, es dueño del restaurante The Night, ubicado en General Paz y Tucumán.

En agosto de 2018, fue designado jefe del Programa Relaciones Laborales del Gobierno puntano. “En San Luis trabajamos de manera permanente por la paz social y eso le hemos pedido al nuevo jefe de Relaciones Laborales: que tenga sensibilidad social para poder representar a todos los sectores”, dijo el por entonces ministro Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Gastón Mones Ruiz, cuando lo presentó ante el equipo de trabajo.

Juan Carlos Solalinde junto al gobernador Alberto Rodríguez Saa.

Las críticas por su designación no tardaron en llegar. Un obrero, por ejemplo, denunció que su hijo fue atacado por una patota que respondía al gremialista.

"Por venganza hacia mi persona, porque no le temo a sus amenazas, en el boliche Iguana, junto a los laderos que siempre tiene a su lado, patotearon a mi hijo Sebastián, pararon a la Policía y a la seguridad por orden de Solalinde. El encargado de seguridad, un tal Toto, y todos los policías que hacían seguridad no actuaron por orden de Solalinde. La causa está abierta. Sabés que no me voy a quedar quieto. Solalinde, sos tan cagón que le pegaste en patota, estando en el suelo, de atrás. Bueno. Ahora empiezo yo", le advirtió en un mensaje publicado en agosto de ese año.

Cuando asumió su cargo en el Gobierno, Solalinde explicó que trabajaba en la construcción "desde los 16 años". "Me siento honrado de conducir un programa que tiene tanta importancia dentro de la fuerte crisis nacional que repercute directamente en los trabajadores, vamos a trabajar con mucho compromiso”, anunció.

Según fuentes judiciales, el gremialista femicida permanece detenido acusado por el delito de "homicidio agravado por violencia de género", que prevé una condena a prisión perpetua. Esta tarde será indagado por el juez Leandro Estrada.

