Mató a su amante porque no quiso abortar: le dieron prisión perpetua

"No la quise matar". Hasta el día del veredicto, Ángel Andrada (30), intentó convencer a los jueces que el disparo que terminó con la vida de Carolina Ledesma (21) había sido accidental. En el juicio no aceptó ser interrogado, aunque antes de escuchar el fallo pronunció sus últimas palabras. Pidió "perdón" y aclaró que no es un asesino. Pero nadie le creyó.

Andrada fue condenado este jueves 20 de mayo a prisión perpetua por el femicidio ocurrido el 18 de febrero de 2019 en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

La trágica muerte de Carolina destapó una historia de amor oculta que pocos conocían. De hecho, el femicida intentó desde el principio desviar la investigación por dos razones: lograr la impunidad y evitar que su esposa se enterara que la había engañado.

Carolina estaba embarazada de tres meses cuando fue asesinada.

El acusado montó una escena de robo. Le dijo a la mamá de la víctima que su hija había sido baleada por delincuentes. La versión nunca cerró y dos días después Andrada fue detenido y acusado por el femicidio.

Cuando los investigadores del caso comenzaron a indagar en la vida de la pareja de Carolina descubrieron que no solo estaba casado, sino que además estaba a punto de ser papá.

La víctima cursaba un embarazo de tres meses y, según los distintos testimonios recabados, la joven no quería interrumpirlo como aparentemente le propuso su amante, empecinado por ocultar la relación extramatrimonial.

Mató a la mejor amiga de su esposa, pidió disculpas un año después y le dieron perpetua

Ya detenido y abrumado por las pruebas en su contra, Andrada reconoció que inventó la hipótesis del robo, pero enseguida planteó la escena de un accidente, que no convenció a nadie.

El acusado explicó que el lunes 18 de febrero a la madrugada tomó el arma que había dejado arriba de la heladera y que se le disparó accidentalmente cuando le colocó el cargador.

Su coartada fue derribada en el informe de balística. "El arma utilizada no pudo haber sido accionada en la forma que él lo describe, ya que por el solo hecho de colocar el cargador en una pistola, el arma no está en condiciones de efectuar un disparo si previamente no se monta", concluyeron los especialistas.

La mamá de la víctima y una amiga declararon en el juicio. Ambas coincidieron en señalar que Andrada no quería tener el bebé para que su esposa no se enterase de su relación extramatrimonial.

El grupo "Campaña por Justicia para Carolina Ledesma" celebró el fallo del TOC 2 de Lomas de Zamora.

Gladys dijo que la pareja de su hija la manipulaba todo el tiempo: “Ella estaba confundida, le decía que aborte, no quería saber nada con el bebé”, aseguró en el inicio del juicio, según recopiló el sitio diarioconurbano.com.ar. Sobre la relación que mantenían explicó que Carolina sabía que el acusado estaba en pareja, aunque aclaró que él le había dicho que "se estaban separando".

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2 de Lomas de Zamora también escucharon a Macarena, esposa del femicida y madre de los hijos del imputado. Fue uno de los testimonios más impactantes del debate. La mujer estaba internada cuando Carolina fue asesinada. "Éramos una pareja normal y Ángel un excelente padre", dijo sobre el vínculo con su marido.

¿Cómo se enteró de lo que había hecho su marido? “Yo estaba internada porque iba a nacer mi bebé. Él me llamó y me contó que estaba mal, que había pasado algo feo, pero no me aclaró nada más”, recordó. Lo próximo que supo es que lo habían detenido. Y que lo acusaban de matar a una chica de 21 años, un femicidio brutal por el que hoy lo condenaron a prisión perpetua.

