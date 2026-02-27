Estaba más seguro en la cárcel: apenas salió lo ejecutaron de cuatro balazos

La vida y muerte de Matías Peralta, de 27 años, resume la de muchos jóvenes ligados al bajo mundo. Había sido noticia en enero pasado, cuando de madrugada el frente de una casa en Ayolas al 11100 habia recibido 197 disparos. Los hicieron con ametralladoras y solo por milagro uno de los ocupantes de la vivienda resultó con una herida en una pierna. Peralta y otros tres sujetos fueron encarcelados por ese ataque, y este lunes la Justicia había dispuesto que el joven fuera liberado, circunstancia que, por extraña paradoja del destino, iba a resultar su sentencia de muerte.

Peralta se movía en una Hylux bordó este miércoles, apenas 48 horas en libertad, cuando en la esquina de las calles Gaboto y 241 se le apareó una moto, algunos de los comentarios hablan de un par de asesinos, lo cierto es que la camioneta de Peralta recibió numerosos impactos de bala.

Herido y desesperado, el joven intentó bajar, pero como en las escenas de películas de extrema violencia, sus asesinos lo siguieron y terminaron con su tarea, huyendo enseguida. A Peralta lo llevaron de urgencia al Hospital Interzonal de Mar del Plata, había recibido cuatro disparos de pistolas 9mm, y aunque los médicos intentaron de urgencia llevarlo al quirófano para intentar salvarle la vida, fue en vano y murió horas después. Tenía, como decíamos al principio, 27 años.

El Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde murió Matías Peralta este miércoles.

Uno de los sicarios que ejecutó a Peralta se llevó la camioneta Hylux y la policía la halló horas más tarde a unas cuadras del lugar, por lo que será sometida a pericias en procura de dar con alguna huella que lleve a los asesinos.

Interviene en el caso el fiscal Alejandro Pellegrinelli, cuya primera hipótesis es que el episodio se debe a un posible ajuste de cuentas, tal vez derivado de aquella balacera impactante en la casa de la calle Ayolas de enero.

La excarcelación de Peralta había sido apelada por la fiscal Florencia Salas, y se esperaba en esa causa que la jueza de Garantías Rosa Frende decidiera sobre ese recurso. Claro que a la vista de la ejecución callejera de Peralta, ya no tendrá sentido alguno. En los hechos, esa liberación que seguramente Peralta festejó, se iba a convertir en su "pena de muerte". Estaba más seguro en la cárcel.

