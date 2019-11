La excusa del pediatra acusado del Garrahan: "Eran fotos médicas a las que llaman pornografía"

La fiscal a cargo del caso del ex pediatra del Hospital Garrahan Ricardo Russo, acusado por el delito de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil, pidió 10 años de prisión mientras que el médico apuntó contra la funcionaria judicial: "Eran fotos médicas a las que la fiscal llama pornografía".

En su alegato, la fiscal a cargo de la investigación, Daniela Dupuy, pidió que el médico de 57 años, ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, sea inhabilitado en su profesión de por vida y que vuelva a la cárcel hasta que la sentencia quede firme ya que se encuentra con prisión domiciliaria.

En su investigación, la fiscal pudo determinar que hubo 1.500 víctimas del médico que producía y distribuía pornografía infantil.

Al salir de la sala de audiencias, el médico que llegó al juicio en libertad aseguró que es inocente y dijo ante la prensa que "este proceso fue tergiversado. Yo me dedicaba a otra cosa".

Para su psiquiatra, el pediatra presenta un "trastorno mental"

En esa línea, sostuvo que las imágenes que encontraron en su computadora "eran fotos médicas a las que la fiscal llama pornografía". "Siempre he hecho medicina. Creo que este proceso fue tergiversado de una manera irresponsable casi demencial. Acá han magnificado hechos y no sé a quiénes les conviene. Son fotos médicas a las que la fiscal llama pornografía", sentenció.

El acusado dijo también que él no tuvo interés en almacenar imágenes de pornografía y que "todo lo que veía y me parecía incorrecto se iba a la basura. Los archivos que se encontraron estaban en la basura y yo no tenía acceso o eran invisibles para mi".

Además, agregó que "no puedo considerar como a alguien se le ocurre que en un hospital público y en una playa pública se puede producir pornografía. Son conceptos que colisionan".

Antes de terminar su diálogo con la prensa, indicó: "Estoy convencido de que puedo ser útil para la sociedad y puedo seguir adelante con la fuerza que me brinda mi familia, mis amigos, pacientes y colegas".

Por su lado, la abogada que representa al centro asistencial, Susana Ciruzzi, pidió ante el juez Gonzalo Rúa trece años de prisión y la inhabilitación permanente para Russo.

En tanto, el abogado del imputado, Ricardo Izquierdo, aseguró este martes durante la jornada de alegatos que las fotografías producidas por Russo tenían una "finalidad médica".

Este lunes, y durante el debate, el médico sostuvo que las fotos que fueron encontradas en la computadora de su consultorio eran de trabajo, y que las tenía con el consentimiento de los padres.

El médico que llegó al juicio acusado de haber distribuido un total de 1.500 fotos y videos transmitidos desde noviembre de 2015 hasta este 28 de mayo horas antes de su detención, cumple la prisión preventiva en su domicilio del barrio porteño de Nuñez desde principios de septiembre.

Está previsto que mañana miércoles, el juez Gonzalo Rúa, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, de a conocer la sentencia a las 15:30.

