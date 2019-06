Para su psiquiatra, el pediatra presenta un “trastorno mental”

por Leonardo Nieva

El pediatra del Hospital Garrahan acusado de producir y distribuir pornografía infantil estaba bajo tratamiento psiquiátrico antes de ser detenido y el profesional que lo atendía declaró que su paciente padece un “trastorno mental”.

José Capece, psiquiatra y psicoterapeuta especialista en adicciones, fue uno de los testigos que presentó el defensor oficial Miguel Talento Bianchi en la audiencia oral en la que se debatió la situación procesal de Ricardo Russo (55), el ex jefe de Inmunología y Reumatología del prestigioso centro de salud de Parque Patricios.

Su diagnóstico sorprendió a los investigadores: “Tiene un trastorno mental”, dijo frente a la jueza penal, contravencional y de faltas porteña María Laura Martínez Vega y la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Capece, reconocido también por haber tratado al músico Chano Charpentier, hizo un pormenorizado detalle del tratamiento que viene llevando adelante como médico del imputado, aunque no trascendieron mayores detalles.

Russo inició el tratamiento después de que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanara su domicilio del barrio porteño de Núñez el 22 de noviembre del año pasado.

Ante la conclusión del especialista, la magistrada dio directivas a la asesoría pericial para que el acusado sea sometido a una serie de estudios médicos.

Este lunes las autoridades del Hospital Garrahan aclararon que recién tomaron conocimiento de la existencia de la causa “en el momento en que se produjo la detención de Russo, el martes 28 de mayo, a las 16.05”. “Es fundamental que quede claro que el hospital no fue notificado anteriormente ni tampoco las autoridades conocían que se llevaba adelante una investigación”, señalaron en un comunicado de prensa.

Pese a que el pediatra inició el tratamiento psiquiátrico por decisión personal en noviembre pasado, ni sus colegas ni las autoridades estaban al tanto.

Acusación. Ricardo Russo está preso y acusado por los delitos de “tenencia con fines de distribución, facilitación, distribución y producción de pornografía infantil”.

Para el médico forense y psiquiatra Miguel Maldonado el pediatra sufre un indudable “trastorno de la personalidad”, pero aclara que para él “es consciente de sus actos”.

“Las personas que gozan con la pornografía infantil y han practicado o desean realizar actos sexuales con niños son individuos ‘altamente peligrosos’, o bien enfermos que la sociedad debe aislar e intentar curar, cosa por demás difícil y problemática”, asegura.

La investigación judicial en la que Russo quedó implicado comenzó en febrero de 2018 con el operativo conocido como Luz de Infancia II, del que participaron 26 países y fue coordinado por Estados Unidos con el objetivo de desbaratar redes de producción y distribución de pornografía infantil.

En agosto de ese año, un grupo de investigadores brasileños que participaban del operativo identificaron a 91 usuarios que se conectaban desde territorio argentino y compartían archivos a través del software P2P.

Los datos de los usuarios argentinos fueron comunicados al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño en septiembre de 2018.

A lo largo del operativo Luz de Infancia II se identificó a varios usuarios en la plataforma E-mule que pertenecen a Russo, uno era “Kidcam Lolifuck” y otro “Kidcam Sophie Day only nude”.

Las pruebas. Russo era el jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del hospital Garrahan desde hace 26 años y fue detenido el martes 28 de mayo pasado en el estacionamiento del prestigioso centro de salud mientras se encontraba trabajando.

Entre las pruebas reunidas, se destaca que entre el 9 de febrero y el 22 de agosto de 2018 el pediatra compartió más de 270 archivos con contenido pornográfico infantil.

Cuatro días antes de que la policía allanara su domicilio en el barrio porteño de Núñez, a las 21.09, “distribuyó un total de siete archivos de video en los que se observa a niñas de corta edad, aproximadamente de entre 8 y 12 años, filmándose ellas mismas en actividades sexuales explícitas o bien exhibiendo sus partes genitales con una clara connotación sexual”.

Además, en las dos computadoras personales que fueron secuestradas en su casa, encontraron un total de 778 fotos y 69 archivos de video “en los que se observa a niñas y niños de entre 6 meses y 12 años en actividades sexuales”.

La cárcel. Desde el viernes 31 de mayo el pediatra se encuentra alojado en el penal de Ezeiza por decisión de la jueza Martínez Vega, quien un día antes le dictó la prisión preventiva y ordenó que se le realicen controles especiales.

En la resolución, a la que tuvo acceso PERFIL, le impuso estrictas medidas de seguridad. Por ejemplo, le prohibió utilizar aparatos tecnológicos de comunicación, como teléfonos celulares o computadoras.

Otro punto que resaltó la magistrada tiene que ver con las visitas, un derecho que tienen todos los detenidos. No es que el pediatra del Garrahan no pueda recibir a sus familiares y amigos, pero, a diferencia del resto de los convictos, Russo tiene que estar acompañado de un guardia penitenciario que escuche la conversación para que no facilite casillas de mails ni claves electrónicas.