El ex intendente de Quilmes fue víctima de una entradera

El ex intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, fue víctima de la inseguridad cuando sufrió una entradera al llegar a su casa en la noche de este miércoles 28 de agosto. El robo fue grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda y las imágenes empezaron a difundirse poco después.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas de la noche en la puerta del hogar del ex jefe comunal ubicado en la calle Liniers al 979 de Bernal, del partido bonaerense de Quilmes.

Cuatro delincuentes abordaron al precandidato justicialista a punta de pistola cuando bajaba del auto junto a uno de sus cinco hijos, Francisco Manuel, de 16 años. Los asaltantes le robaron su teléfono celular Samsung y la billetera en la que había 800 pesos, entre otras pertenencias, y se fueron en un auto Ford Ka blanco sin agredir a ninguno de los dos.

Según se detalló en la denuncia y se puede observar en las imágenes de las cámaras de seguridad, dos de los ladrones descendieron del vehículo armados y los otros dos se quedaron en el interior del rodado a la espera de que los primeros concretaran el asalto.

En declaraciones a la prensa enfrente de su casa Gutiérrez dio detalles de lo ocurrido: “Cuando estamos entrando aquí aparece un auto con cuatro personas, dos se bajan, armados los dos, jóvenes. Nos amenazan a mi hijo y a mí y los otros con el auto en marcha”. El ex intendente precisó que los asaltantes fueron “bastante violentos pero no nos pegaron, solo amenazas”.

Cuando nos vieron, se nos vinieron encima, dijo Gutiérrez

El ex jefe comunal opinó que los ladrones no eran de la zona porque ingresaron a la calle en contramano, algo que no suelen hacer los vecinos porque es parte del recorrido de varias líneas de colectivo. “Cuando nos vieron, se nos vinieron encima”, manifestó. Dentro de la vivienda estaba su pareja, varios amigos de la familia y su sobrina que vieron a través de las cámaras lo que ocurría y salieron a asistirlo. Fue entonces cuando los ladrones huyeron. "El robo duró 15 segundos. Fue al azar. No me reconocieron", aseveró.

Gutiérrez se postuló en las pasadas elecciones Primarias Abierta Simultáneas y Obligatorias a intendente por el Frente de Todos pero perdió la interna ante la otra precandidata del espacio, Mayra Mendoza.

B.D.N.