Fue herida en el pecho por una bala perdida en la terminal de micros: "Dios me dio otra oportunidad"

Katherine Lamingo, la mujer que recibió un disparo en el pecho como consecuencia de una bala perdida calibre 9 milímetros mientras esperaba en la terminal de micros de La Plata el colectivo reveló hoy que lo que le pasó "fue un milagro" y remarcó que volvió "a nacer".

"Fue un milagro, una oportunidad más que Dios me da para compartir con la familia, con los amigos", afirmó Lamingo entre lágrimas.

La mujer reveló en declaraciones al programa "Tardes Policiales" por XLFM Radio que "Dios" la "estaba protegiendo" en ese momento, pero indicó que todavía está "un poco asustada" por lo que vivió.

El milagro que salvó a Katherine Lamingo

"Sigo sorprendida por lo que me pasó. Yo volvía a mi casa, como todos los días, porque curso en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. A la tarde voy siempre a la terminal y en esta ocasión estaba en el andén 7 esperando el colectivo 129 para ir a mi casa en Capital Federal", arrancó con el relato la joven de 28 años.

Asimismo, prosiguió: "Estaba con el celular, justo hablaba con un paciente y de la nada sentí un golpe en el pecho. Pensé que era un piedrazo y me toqué en el pecho para ver que era. Miré al piso y no había nada. No sabía qué pasaba, de dónde había venido lo que me provocó el golpe. Moví la campera y nada, pero cuando me corrí el cabello vi que se cayó el pedacito de bala en el piso".

Katherine explicó que enseguida lo tomó y lo llevó "a la cabina que tenía cerca, donde estaban los chicos de seguridad" y pidió que "venga la Policía".

"Pedí las cámaras y también vino el personal de enfermería que me asistió, porque me quedó la marca del golpe en el pecho", sostuvo la joven estudiante.

La bala perdida podría haber salido del enfrentamiento entre facciones de la UOCRA

Fuentes policiales relataron el martes a NA que ese proyectil pudo haber sido producto del enfrentamiento a tiros que protagonizaron dos facciones de la UOCRA platense a 20 cuadras del lugar.

Los efectivos aseguran que la bala rebotó contra una superficie dura -podría ser una pared o el piso-, ya abollada siguió su trayecto y sin fuerzas como para provocar una herida impactó en el pecho de la mujer.

"Si la bala no pegaba contra alguna superficie, y de hecho lo hizo porque estaba abollada, esa mujer termina muerta. Y ambos hechos fueron en el mismo horario", indicó un vocero.

"Fue el milagro de Dios, que me estaba protegiendo"

"Gracias a Dios estoy bien, fue el milagro de Dios, que me estaba protegiendo. El golpe fue en el costado derecho, un poquito más abajo de la clavícula", indicó Lamingo.

Asimismo, añadió: "Llamé enseguida a mi hermano, porque estaba super asustada y le dije que me viniera a buscar. Recibí contención de mi hermano y de mi novio. Estaba nerviosa, alterada. Después le avisé a mi familia que estaba bien y les conté lo que había pasado. Todo se dio en un segundo".

La joven explicó que este miércoles a la mañana vio "el video del hecho", porque se "lo pasó una amiga de la facultad".

"Me largué a llorar porque recordé la secuencia. Volví a nacer, fue un milagro, una oportunidad más que Dios me dio para compartir con mis seres queridos", reiteró.

Además, aseguró que recién volverá el lunes a la Facultad y ya le comunicó esa decisión a sus compañeras de estudio, ya que está en cuarto año. "Yo curso todos los días, pero hoy preferí quedarme en casa porque estoy procesando esto que me pasó. Seguramente retome el lunes una vez que asimile todo esto. Quedé con un poco de miedo", señaló.

Por último, afirmó que el martes declaró ante la Policía y los efectivos "se quedaron con el pedazo de bala para continuar con la investigación".

