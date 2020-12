Carrascosa lloró al conocer el fallo de la Corte: "Ahora sí voy a morir inocente"

Carlos Carrascosa cumplirá 76 años el próximo domingo. Después de mucho tiempo tiene ganas de festejar. Es que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que lo absolvió de manera definitiva en la causa por el crimen de María Marta García Belsunce, lo hizo llorar de alegría.

El viudo estaba en su casa de Luján cuando recibió la noticia de parte de su abogado, Fernando Díaz Cantón. "Desde que me llamó no paro de llorar", reconoció en una breve entrevista con la agencia Télam.

El ex agente de bolsa, que pasó más de siete años detenido por el homicidio de su esposa, aseguró que lo primero que hará será "tomar algo con unos amigos para intentar bajar tantas emociones".

"El primer objetivo está cumplido, ahora sí voy a morir inocente. El domingo cumplo 76 años. Y ahora viene el objetivo principal: saber quién mató a mi mujer. En los próximos días me voy a poner a trabajar para el juicio", señaló el viudo.

En el nuevo debate -el tercero que se hará desde que la socióloga fue asesinada, en octubre de 2002-, serán juzgados Nicolás Pachelo, el sospechoso favorito de la familia García Belsunce, y dos ex vigiladores privados de Carmel, Norberto Glennon y José Ramón Alejandro Ortiz.

La hipótesis de los nuevos fiscales, María Inés Domínguez y Andrés Quintana, es que a María Marta García Belsunce la asesinaron en el marco de un robo y que lo hicieron para que no delatara a los autores.

Carrascosa no pierde la esperanza de encontrar al culpable. "Esperemos que sí. Siempre alguno se puede quebrar, hay testigos que nunca se sabe qué van a declarar. Nunca se sabe, pasaron 18 años pero la esperanza está. Siempre aparecen datos, aparecen cosas y no hay que bajar los brazos. En estos días me juntaré con el abogado querellante", reconoció en la entrevista.

El viudo dijo también que pensó en sus compañeros de celda. "Me acordé de mis compañeros de celda en el penal de Campana. Tanto del que tuve primero como el segundo, que siempre fueron dos cracks conmigo. Uno todavía está encarcelado pero no lo puedo ir a visitar. Ya me llamó un ratito por teléfono", señaló.

Por último, habló del fiscal Diego Molina Pico, el investigador que motorizó la acusación contra Carrascosa y su familia: "Errar es humano. Lástima que erró tanto y no tuvo la sabiduría de reconocerlo. No es de hombre de bien no reconocer los errores".

