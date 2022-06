Quién es el hombre que mató a su nieto de un disparo en la cabeza y desató una tragedia familiar

Los habitantes de la ciudad de Bahía Blanca están conmocionados hace días por el asesinato de un joven de 29 años en manos de su abuelo Domingo Faustino Verna, de 77. Mientras tanto, la Justicia da los primeros pasos de una causa judicial que trae como debate si el hombre actuó en legítima defensa o exceso de la misma, mientras que para la madre de la víctima el crimen fue premeditado.

Para ello, el fiscal a cargo de la investigación tiene en sus manos las cámaras de seguridad de la vivienda donde se ve toda la secuencia de la agresión: primero el ataque a golpes de parte de Brian Batalla Verna a su abuelo; después las patadas del joven al portón de la casa y luego su caída al suelo tras recibir cinco disparos en la cara.

Para definir qué pena le cabe al hombre que tras el hecho fue detenido pero liberado dos días después por su avanzada edad, la Justicia también debe tener en cuenta el contexto familiar en el que se dio el hecho. Y los primeros indicios de eso los arrojó la madre de la víctima, Mariel Verna, quién señaló al septagenario por su supuesto acoso constante a su hijo.

Horror en Bahía Blanca: un abuelo asesinó a su nieto tras una discusión y quedó en libertad

"La vida de mi hijo no me la van a devolver. Brian era acosado por su abuelo. Él le debía un dinero y mi papá se lo reclamaba con intereses", dijo la mujer en declaraciones a la prensa. También contó que la víctima sufría trastornos de personalidad e hiperactividad, patologías por las que había estado en tratamiento.

“Brian siempre fue tratado y mientras estuvo conmigo yo siempre le di la medicación. Pero era inestable. Según mis padres, que durante mucho tiempo me ayudaron a criarlo, no requería medicación y siempre me culparon de que mi hijo sea así. Ellos no asumieron nunca que mi hijo estaba enfermo mentalmente”, sumó la mujer.

La relación entre el abuelo y su nieto

El hombre nacido en la localidad pampeana de General Acha está imputado en la Justicia por homicidio calificado por el vínculo "y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo”.

La madre del joven asesinado está convencida de que el ataque con el revolver calibre 32 que secuestró la Policía estaba premeditado. "Mi padre es militar retirado y tenía armas en su casa. Esto fue premeditado. Podría haberse evitado", comentó.

De las declaraciones de la mujer surge como conclusión que la relación entre el atacante y su nieto era cuanto menos complicada. Entre otras cosas porque hace un tiempo el joven que trabajaba en el mantenimiento de la plaza de la Sociedad de Fomento que su abuelo presidía había pedido un cambio de puesto, pero la respuesta de su pariente fue negativa.

La familia del hombre que asesinó a su nieto cree que el crimen fue premeditado

Después se vislumbra un problema económico en torno a una deuda que el joven supuestamente tenía con su abuelo. El día del crimen, contó la mujer, "mi hijo venía de hacer unas diligencias con su bicicleta y mi papá salió a atacarlo verbalmente y a reclamarle el dinero". A modo de defensa, "mi hijo sabiendo que mi padre le iba a pegar sacó un palo de escoba para defenderse".

Años antes del desenlace fatal, el joven había vivido en la casa de sus abuelos. "Estuvo como tres años viviendo con ellos y yo no supe nada de él porque le crearon un odio hacia mi", le dijo la mujer en otra entrevista que brindó a Clarín.

Pero esa convivencia se interrumpió a causa de lo que describió como un "ambiente de humillación y discriminación", que le provocó un agravamiento de su estado de salud. "Todo lo que comía lo despedía y tenía hemorragias", indicó la mujer al tiempo que atribuyó esos síntomas a la "presión psicológica" que recibía por parte de sus abuelos.

Los pasos procesales

Tras el hecho ocurrido el lunes de la semana pasada en la vivienda ubicada a cuatro kilómetros del centro de la ciudad bonaerense, la Justicia llamó a indagatoria a Verna, que es un suboficial retirado del Ejército Argentino.

El hombre se negó a declarar por recomendación de su abogado y permanece en su vivienda a la espera del avance del proceso que instruye el fiscal Jorge Viego, quien firmó la orden de liberación.

Domingo Faustino Verna, el hombre de 77 años que desató una tragedia familiar en Bahía Blanca.

Ahora se espera que concluya el periodo de recopilación de pruebas, que ya está avanzado. Posteriormente el proceso podría derivar en llamados a declaración testimonial de la madre de la víctima y de la mujer que aparece en los videos tratando de frenar el ataque del joven a su abuelo, quien en teoría era la pareja de Brian Verna.

