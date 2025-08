Insólito motín: un preso se tragó un pedazo de pared y casi muere

Un raid delictivo terminó con una escena insólita en una comisaría de Neuquén. Dos jóvenes detenidos por robarle a un adolescente de 13 años intentaron iniciar un motín rompiendo una pared y atacando a los guardias. Pero la situación dio un giro inesperado: uno de los ladrones se tragó un pedazo de escombro, se ahogó y tuvo que ser salvado por los efectivos.

El hecho ocurrió el domingo, pasadas las 17.30, en el barrio Balcón del Valle, pero recién se conoció este martes. Ese día, dos motochorros de 24 y 26 años abordaron violentamente a un menor para sacarle su morral y el celular. Uno de los delincuentes fue atrapado por vecinos que lo retuvieron hasta que llegó la policía. El otro escapó a pie, arrastrando la moto rota.

El segundo implicado fue interceptado minutos después por efectivos de la Comisaría 5ta en el cruce de las calles Chubut y La Rioja, en el barrio Ruca Niyeu. Ambos delincuentes, que serían familiares, fueron agredidos por los vecinos y trasladados primero al hospital Natalio Burd de Centenario, donde también protagonizaron incidentes: esposados, escupieron e intentaron agredir a los agentes que los custodiaban.

Debido a su comportamiento violento, fueron llevados a la comisaría. Pero la situación escaló aún más. En la celda, comenzaron a autolesionarse, rompieron una pared y lanzaron trozos de mampostería a los policías. También insultaron e intentaron incitar a otros presos a sumarse a un motín.

Al no encontrar eco en la rebelión, uno de ellos decidió llevar la escena a otro nivel: mordió un pedazo de escombro y se lo tragó. “El joven se atragantó con el pedazo de mampostería y comenzó a ponerse azul, no podía respirar”, relataron desde la fuerza. La rápida maniobra de Heimlich practicada por uno de los agentes le salvó la vida. El ladrón expulsó el material y no fue necesario trasladarlo al hospital.

Por los disturbios, se pidió refuerzo a personal de la Comisaría 52. Al recuperar el aliento, el detenido intentó escapar por el pasillo, pero fue reducido nuevamente y quedó otra vez encerrado.

