Una jubilada de 92 años fue asaltada y golpeada salvajemente en Merlo: "Podían ser mis nietos"

La inseguridad golpeó nuevamente, esta vez en Merlo, provincia de Buenos Aires. Julia Cáceres, una jubilada de 92 años, fue víctima de un violento asalto en su propia casa mientras dormía. Tres delincuentes ingresaron tras forzar la reja de una ventana, la atacaron y provocaron destrozos en su vivienda.

"Me taparon la boca y me apretaron el cuello. Me dijeron que si gritaba, me iban a matar", relató al aire en América TV con angustia la mujer, quien quedó completamente indefensa ante el accionar de los ladrones. Julia expresó su dolor: "Podían ser mis nietos".

La mujer, que presentaba moretones y dolores en distintas partes del cuerpo, describió a sus atacantes: "Uno tendría 30 años y el otro era más chiquito". Además, sospecha que había más cómplices afuera, actuando como "campana".

Según su testimonio, los delincuentes revolvieron toda la casa en busca de dinero. "Se subieron a la cama y me pidieron plata, dólares. Me sacaron los anillos que llevaba puestos y hasta un perfumito que me regalaron mis nietos. Se llevaron todo lo que pudieron: ropa, zapatillas y la poca plata que tenía", contó. También confesó que su situación económica es crítica: "No llego a fin de mes".

El calvario se extendió por aproximadamente una hora. "Me pegaron mucho y me ahogaron", enfatizó Julia sobre el violento ataque. Tras el robo, fue asistida por la Policía y trasladada a un hospital de la zona, donde recibió atención médica debido a los golpes y a una suba de presión.

Durante la entrevista, se difundió un número de cuenta personal para quienes deseen ayudarla económicamente, ya que sufrió importantes pérdidas materiales.

Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho.

