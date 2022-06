La autopsia reveló que el policía asesinado en Luján recibió cuatro balazos

El sargento Hernán Coll llegó al hospital sin vida en un patrullero que lo trasladó a toda velocidad. Minutos antes había participado de un operativo en una propiedad rural en el partido de Luján a donde fue con otros tres compañeros a detener a un joven que era buscado por abuso sexual y violencia de género. Pero éste los recibió a los tiros. Este miércoles, la autopsia reveló que recibió cuatro impactos de bala.

Uno de los tiros le ingresó por arriba de la clavícula y otro por el cuello, que fueron los que comprometieron su vida. Los otros dos balazos fueron en el brazo izquierdo y el último en el muslo. Según precisaron las fuentes judiciales consultadas por PERFIL, la causa de muerte fue “combinada”. Se debió a “un desgarro del paquete vascular supraclavicular y una lesión medular alta”.

Del cuerpo de Coll pudieron extraer tres proyectiles y el cuarto “entró y salió en la zona del muslo”, se informó.

El sargento Hernán Coll tenía 40 años y se desempañaba en la comisaría 3ra de Luján.

Mientras que el inspector Gonzalo Núñez, que también participó del procedimiento, recibió dos balazos, uno en la mandíbula y otro en la pierna. Este martes fue operado en el Centro Médico Integral Fitz Roy y se encuentra “estable” en “terapia intensiva”. Los otros dos efectivos (Malcon Neri Churquina y Víctor Hugo Díaz) recibieron heridas menores.

Por su parte, el acusado de atacar a los efectivos de la Policía Bonaerense Hugo Jorge Javier Castro (35) se encuentra en estado crítico en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. Este joven que era buscado por una denuncia de abuso sexual y violencia de género contra su ex pareja recibió un tiro en el tórax y otro en la cabeza. "Tiene el hígado comprometido, perforaciones en el pulmón, entre otras cuestiones", detallaron.

Por su parte, los peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) determinaron en forma preliminar que en el lugar del enfrentamiento se habrían producido al menos setenta disparos de distintos calibres entre los cartuchos y vainas recolectados del lugar del hecho, añadieron las fuentes judiciales.

Familiares, compañeros y amigos despedían este miércoles al sargento Coll en una casa de sepelios de Luján y luego sus restos iban a ser trasladados al cementerio Parque Los Pinos, tras un paso por el frente de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

“Cómo fueron capaces de sacarte de mi vida”, escribió Belén en sus redes sociales para despedir a su tío. “Mi alma –continuó- y mi corazón se fueron junto con vos, con el pecho inflado de orgullo te espera el abuelo para mostrarle tu nombre de Sargento Coll. Me rompiste el alma, no me tenías que dejar. Te amo con todo lo que soy. Gracias por todo tu amor, un amor que nunca jamás nadie me va a dar”.

Mientras que una de sus compañeras lo recordó así: “Imposible olvidarte amigo! Terrible compañero. Laburante como pocos. Hacías que el laburo sea mucho más llevadero. Nos dejas con el corazón roto en mil pedazos. Justicia por vos amigo”.

Los efectivos fueron trasladados de urgencia al hospital local.

El caso. Cuatro policías llegaron en la mañana de este martes a una propiedad de la localidad de Torres, en el partido de Luján, ubicada en Blas Pascal al 900 en busca de un delincuente acusado por violencia de género y abuso sexual contra su ex pareja por una denuncia radicada en Campana. Pero éste los recibió a los tiros. El sargento Hernán Coll murió en el enfrentamiento y sus tres compañeros resultaron heridos.

Castro empezó a dispararles desde la tranquera y luego el buscado se escondió en un galpón. "Cuando los efectivos derriban la puerta de ese galpón se generó el mayor intercambio de disparos", se detalló.

La investigación la lleva adelante la fiscal María Laura Cordiviola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de Luján, quien ordenó que las pericias en el lugar del hecho las realice personal de Gendarmería Nacional.

NG