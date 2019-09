Mataron a golpes a una abogada argentina en México

Una abogada argentina que vivía en México, María Marta Bazán, fue hallada sin vida en su casa de Atizapán de Zaragoza, en México. Según las primeras pericias la mujer fue asesinada a golpes, y una de las sospechas es que podría haber sido alguien de su círculo íntimo.

María Marta, de 48 años, vivía en calle Castillo de Nottingham, en el barrio el Condado de Sayavedra. Según reconstruyeron medios de México, la abogada fue vista por última vez con vida cuando acompañó a su hija a tomar el transporte escolar. Testigos dijeron haberla visto regresar a su casa, donde fue hallada sin vida con un golpe en la cabeza horas más tarde.

Respecto de las hipótesis del crimen, se descartó en principio que se tratara de un robo, dado que los peritajes policiales no determinaron que faltaran objetos de valor en su residencia. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que quien cometió el crimen haya sido alguien a quien la víctima conocía.

En las redes sociales, sus amigos y conocidos manifestaron su pesar por lo sucedido, y pidieron justicia para los responsables de su muerte

María Marta Bazán era abogada, había estudiado su carrera en la Universidad de Mendoza, y era madre de dos hijos. De acuerdo a información del diario Los Andes, la letrada vivió durante muchos años en esa provincia, y tras recibirse se mudó a México. Allí formó una familia, y trabajó hasta 2016 en el consulado argentino de ese país. En su perfil de Facebook, la mujer detallaba que se desempeñaba como socia en una compañía de seguros,

En las redes sociales, sus amigos y conocidos manifestaron su pesar por lo sucedido, y pidieron justicia para los responsables de su crimen. "QEPD querida amiga María Marta Bazán ! Que se haga justicia y encuentren al/los responsable de semejante acto de crueldad. Nunca te olvidaremos todos tus amigos. Gracias por los bellos momentos compartidos", escribió Daniel Augusto Rueda.

¡ QEPD querida amiga María Marta Bazán ! Que se haga justicia y encuentren al/los responsable de semejante acto de crueldad. Nunca te olvidaremos todos tus amigos. Gracias por los bellos momentos compartidos. Publicado por Daniel Augusto Rueda en Martes, 10 de septiembre de 2019

"En que estoy pensando??? En que te voy a extrañar Maria Marta Bazan amiga querida. Es muy triste tu partida repentina de manos de un cobarde que por no hacer valer su vida, no valoró la tuya. Nadie nos merecemos morir de esta forma, no es justo. Toda la vida por delante, feliz, plena, hermosa, preocupada por hacer el bien", publicó otra amiga de su círculo, Laura De Cristoforo.

En que estoy pensando??? En que te voy a extrañar Maria Marta Bazan amiga querida. Es muy triste tu partida repentina... Publicado por Laura De Cristoforo en Martes, 10 de septiembre de 2019

"Aun no salgo de mi estupor... Me acabo de enterar del asesinato de María Marta Bazán, una de las primeras personas que conocí en Mexico cuando ella aun trabajaba en el Consulado Argentino. (...) Pido para ella el descanso eterno, consuelo para su familia y justicia para quien cometió tal atrocidad", escribió otro de sus conocidos.

Aun no salgo de mi estupor... Me acabo de enterar del asesinato de Maria Marta Bazan, una de las primeras personas que... Publicado por Jorge Mc Loughlin en Martes, 10 de septiembre de 2019

A.G./EA