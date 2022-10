La sospechas de la familia tras la muerte de la fisiculturista en Brasil

La fisicoculturista argentina Johana Colla fue encontrada muerta luego de disputar una competencia en Brasil y su familia aportó los últimos audios que mantuvo con ella, luego de que el parte del fallecimiento alegara que se trató de un paro cardiorrespiratorio.

Hay dudas y pocas certezas en los seres queridos de la mujer de 30 años que logró un subcampeonato en tierras internacionales y luego fue encontrada sin vida en su habitación. Por ello su madre y su hermana aportaron audios donde les relata el calvario que vivió con un hombre que competía en el mismo torneo y con quien debió convivir.

“Se drogó toda la noche, pero no me hizo nada raro. Yo tengo un carácter que si se quieren acercar a mí me despierto al toque. Me quiso ofrecer drogas, no le quise aceptar”, se escucha decir a la mujer sobre su compañero de habitación. Incluso Carmen, su hermana, relató que el hombre quiso abusar de Johana pero logró escapar.

Carmen contó que este hombre intentó abusar sexualmente de su hermana, pero que ella tuvo la fuerza suficiente para sacárselo de encima y escapar.

“Me quiso inyectar, hay cosas que no van. Me echó la culpa de que le robé pastillas o ampollas. Un pedo tiene este tipo. Le dije ‘Revisá todo porque yo no le robó nada a nadie’. Se enojó porque no me quise drogar, yo no me drogo”, relata la mujer sobre aquellos días en audios que reveló Telenoche por El Trece.

Qué dijo el entrenador de Johana Colla

Sindicado como entrenador pero también como amigo de la víctima, Gabriel Casado se encargó de despejar dudas sobre los consumos de Johana para la competencia de alto rendimiento de la cual participó.

“Su preparación era base, nunca se hicieron locuras, no soy partidario de la utilización de cosas que puedan perjudicar la salud. Solo proteínas o aminoácidos”, comenzó.

Luego agregó que "estaba bien" y se realizaba chequeos médicos con asiduidad. "Era una persona joven, que venía practicando esta disciplina hace muchos años. Estaba sana”, sostuvo Casado.

Luego resumió el esfuerzo que le costó a Colla llegar a competir en Brasil y esgrimió que la Justicia debe investigar para que “se sepa realmente lo que pasó”. “Era la primera vez que conseguía sponsor. Una señora la apoyó y le dio dinero que requiere viajar a un evento de esta envergadura como es el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo”, expuso el entrenador.

