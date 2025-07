En medio de una nueva movilización de trabajadores, médicos y residentes del Hospital Garrahan que se dirigían a la Plaza de Mayo para reclamar un aumento salarial, la periodista Mercedes Ninci sufrió un robo en un móvil en vivo.

A través delprograma Nuestra Mañana de Radio Mitre, la periodista explicó que los delincuentes forzaron el auto de prensa de su equipo y abrieron el baúl. “Estábamos haciendo la nota acompañando a los médicos del Garrahan, cuando Alejandro Moreira, colega de C5N, me avisó que el móvil estacionado en la esquina de Combate de los Pozos y 15 de Noviembre estaba abierto”, contó la periodista sobre el hecho en el barrio porteño de Parque Patricios.

También agregó: “Corrimos y vimos que la cerradura del lado del chofer estaba forzada y el baúl abierto. Me robaron la billetera, el DNI y la tarjeta de débito”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La también cronista de calle resaltó que, pese al robo, no le sacaron el celular, su herramienta principal de trabajo. “Yo tengo una bandolera con la que hago las notas, justamente para que no me roben, donde guardo los auriculares con el retorno y el teléfono”, explicó al aire. Después, expresó su bronca por la cantidad de veces que le tocó pasar por situaciones similares. “¿Cuántas veces nos han robado ya?", comentó con fastidio.

Al mismo tiempo, contó que el robo le arruinó un plan familiar que ya tenía organizado. “Pensaba ir en auto a Jujuy, pero sin el DNI te coimean en todos lados. Las tarjetas demoran muchísimo hasta que se activan y todo”, explicó.

Desde la bronca, Ninci fue contundente: “Estoy re podrida, laburamos para que nos roben, laburamos para los chorros”, lanzó, visiblemente indignada. La periodista ya había sido víctima de una entradera en marzo del año pasado, cuando delincuentes forzaron el portón del garage de su casa.

Desde las 16, los trabajadores del Hospital Garrahan marcharán este jueves desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo, en el marco de un paro de 24 horas que provocará cortes y desvíos en el centro porteño. La movilización fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE Garrahan, y comenzará en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Luis Sáenz Peña, donde se espera el primer corte.

Las columnas avanzarán hacia la Plaza de Mayo y afectarán calles clave como:

Avenida de Mayo

Avenida 9 de Julio (a la altura del Obelisco)

Diagonal Sur y alrededores de Casa Rosada

A lo largo de la tarde, entre las 16 y las 19, se prevé una fuerte reducción de carriles y desvíos en distintos puntos de la ciudad. De la movilización también participarán sindicatos de la CGT, las CTA y movimientos sociales, lo que amplía la protesta y podría extender los cortes más allá del recorrido original.

Noticia en pleno desarrollo...