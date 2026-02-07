Miramar: detuvieron al presunto atacante sexual de una menor

La investigación por el aberrante ataque sexual ocurrido en la madrugada del pasado 29 de enero en Miramar dio un giro decisivo. Luego de varios días de incertidumbre por la falta de cámaras de seguridad en el punto exacto del hecho, las autoridades lograron la detención de R.G.D., señalado como el presunto autor de la violación de la menor.

A pesar de las dificultades iniciales por la falta de domos en la intersección de la calle 33 y la Costanera, el trabajo conjunto entre la DDI y el fiscal Rodolfo Moure (UFI Descentralizada de Miramar) permitió reconstruir los movimientos del sospechoso.

Según pudo saberse, la detención fue posible gracias al relevamiento de cámaras privadas en zonas aledañas; inspecciones oculares exhaustivas en la escena del crimen; testimonios clave que permitieron trazar la ruta de escape, y el reconocimiento fotográfico positivo que terminó de cercar al imputado.

Como se recordará, el hecho que conmocionó a la ciudad balnearia se produjo cuando la víctima se encontraba junto a un amigo cerca de la playa esperando la salida del sol. Según consta en la denuncia, justo en ese momento fueron abordados por el agresor, quien los intimidó con un arma blanca.

Bajo amenaza de muerte, el sujeto ató los pies de ambos jóvenes y los obligó a desvestirse parcialmente. Fue en ese contexto de vulnerabilidad donde el hombre cometió los actos de violencia sexual contra la menor. Antes de huir, les robó sus teléfonos celulares, los cuales descartó a pocos metros del lugar.

Una vez que las víctimas lograron desatarse y pedir auxilio, se activó el protocolo de asistencia y la búsqueda del atacante. El detenido quedó ahora a disposición de la Justicia, enfrentando cargos por abuso sexual con acceso carnal y robo, en una causa que busca dar cierre a un episodio que marcó el pulso policial de la temporada en Miramar.

Se entregó un prófugo. Tras permanecer más de un mes en la clandestinidad y protagonizar una cinematográfica huida por el monte correntino, César Emanuel Gómez (27) se entregó finalmente a la Justicia.

El joven era buscado por delitos de abuso sexual y violencia de género, se presentó ayer por la mañana en la Comisaría Cuarta de Monte Caseros junto a su abogado defensor, Héctor Pérez.

Sobre Gómez pesaba un pedido de captura internacional, dada la gravedad de las denuncias en su contra.

El proceso judicial se originó a partir de una denuncia por abuso sexual en perjuicio de una adolescente, hija de quien fuera su pareja en ese momento y hechos de violencia de género contra su exmujer.

Gómez quedó detenido de inmediato y a disposición del magistrado interventor.