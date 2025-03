El Ministerio de Seguridad porteño es, en los últimos meses, una tómbola de funcionarios. Tras la asunción del nuevo ministro, Horacio Giménez, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplazó al que hasta hoy era secretario de la cartera, Ezequiel Daglio, y designó a Maximiliano Piñeiro en su lugar.

La decisión fue tomada este lunes por Giménez, un expolicía de la Metropolitana que fue elegido por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para reemplazar a Waldo Wolff en uno de los organismos más cuestionados por la fuga de presos de comisarías y alcaidías.

De esta manera, Daglio tuvo un paso fugaz por la Secretaría de Seguridad, en la que había sido nombrado hacía solo cuatro meses, el 18 de diciembre de 2024, en reemplazo de Diego Kravetz, que renunció para irse a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Daglio, cercano a Patricia Bullrich, podría ser asignado a otra área del Gobierno porteño.

Maximiliano Piñeiro, nuevo secretario de Seguridad de CABA

Sin más precisiones sobre el futuro del funcionario, la cartera de Seguridad despidió y agradeció el "profesionalismo, entrega y compromiso de Daglio en sus funciones en los distintos cargos que ocupó en el Ministerio de Seguridad en los últimos años”, luego de su salida.

En tanto, el secretario entrante, Maximiliano Piñeiro es un abogado que anteriormente ocupó el cargo de subsecretario de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Ciudad y que trabajó junto a Giménez en la Policía Metropolitana.

Los cambios de funcionarios y la fuga de presos

Los cambios en los funcionarios del Ministerio de Seguridad se dan con gran velocidad. Este lunes por la mañana Jorge Macri, en el acto de inicio de clases de la Policía, presentó al ministro designado la semana pasada, Horacio Giménez, junto al secretario saliente, Ezequiel Daglio.

“Es tiempo de policías y la persona indicada para este momento es Horacio Giménez. Condujo la Policía Metropolitana en los inicios de nuestra Policía de la Ciudad, y su trayectoria trae un nuevo impulso a nuestra decisión política de enfrentar el delito y darle más seguridad a los porteños”, dijo el jefe de Gobierno.

Macri aprovechó la ocasión para patear la problemática de la fuga de presos hacia la cancha del Ministerio de Seguridad de Nación. En este sentido, le pidió a Patricia Bullrich que presente un plan, con fechas definidas, para trasladar a los presos de la ciudad a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

“Este problema no se soluciona con un cambio de ministro, sino con una respuesta concreta del Servicio Penitenciario Federal. Ministra Bullrich, las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles”, disparó Macri en el acto.

En la actualidad hay 2.434 personas privadas de su libertad en dependencias de la Policía de la Ciudad, a pesar de que la capacidad operativa es de solo 1.000 plazas. De ese total, 1.474 se encuentran en alcaidías, 525 en comisarías vecinales y 420 en espacios transitorios, mientras que 15 aguardan ingreso.

