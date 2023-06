Osvaldo Bazán vivió un violento robo en Once: "Por poco no me da con esa barreta en la cara"

El periodista Osvaldo Bazán vivió un violento robo cuando volvía este miércoles por la noche a su casa en remís. En una esquina del barrio de Once, un hombre rompió la ventanilla del auto para quitarle el celular. “Por poco no me da con esa barreta en la cara”, dijo Bazán, quien informó que no hubo heridos.

“Por suerte solo fue el robo”, sintetizó el periodista, quien se encontraba en el cruce de Anchorena y Perón. Al arrebatarle el celular, el ladrón no lastimó a la víctima ni al conductor, aunque sí estuvo cerca de golpearlo en la cara con la herramienta que utilizó para romper el vidrio.

Bazán envió tranquilidad a sus seguidores de Twitter

“Venía por Anchorena y, al llegar a Perón, paro por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular. Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios”, relató el periodista.

En sus redes sociales, también aclaró que permanecía sin celular ni WhatsApp y envió tranquilidad a sus seguidores. Finalmente, retwitteó a un usuario que afirmó que pasa seguido por esa esquina, que “es un desastre desde siempre. Al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nunca le importó. Y eso que tienen oficinas por ahí”.

Osvaldo Bazán habló del robo que sufrió

Este jueves, antes de comenzar su programa en TN, Bazán volvió a twittear y publicó una foto suya en el estudio del canal con el mensaje: "Por suerte estaba sentado lejos de la ventanilla, sino con la barreta me reventaba la cara. Gracias por los mensajes".

Al aire, también dijo que fue "un momento muy feo" y que luego supo que ese tipo de robos "son bastante comunes" en la zona de Once, "que está muy desprotegida, entre la estación y la zona de Abasto", precisó.

"Tuve suerte porque tenía un paquete de sándwiches al lado por los festejos del día del periodista. Los perdí porque se llenaron de vidrio, lamentablemente", bromeó Bazán.

ML / ED