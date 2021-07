Osvaldo Bazán y Pablo Duggan se cruzaron por las visitas a Olivos durante la cuarentena

Luego de que denunciaran al presidente Alberto Fernández y a la modelo Sofía Pacchi por supuestas violaciones a la cuarentena, los periodistas Pablo Duggan y Osvaldo Bazán intercambiaron una serie de tuits sobre el tema y terminaron protagonizaron un tenso cruce.

El origen de la polémica se dio luego de que se filtraron documentos de las entradas a la Quinta de Olivos por parte de Pacchi, lo que derivó a una denuncia penal de Marcos Longoni y Abril Férnandez Soto, del espacio Republicanos Unidos, contra el mandatario y la ex modelo.

Por este motivo, mientras que el periodista de TN cuestionaba el caso y lo relacionaba con distintas muertes de personas por violar la cuarentena, su colega de C5N buscó deslindar las responsabilidades de funcionarios y habló de abusos policiales.

El cruce entre Duggan y Bazán

“¿Cuánto tardará en explotar el escándalo de las visitas a Olivos en medio de lo más estricto de la cuarentena? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que sea inevitable hablar del asunto? ¿De verdad creen que se puede pasar por esto sin pagar costo? ¿Cómo queda el periodismo si no trata este tema con la excusa de que ‘es algo privado’?”, se preguntó Bazán en el primer tuit del hilo.

Y sumó: “¿Cómo va a ser privado que mientras ciudadanos eran asesinados por ‘desafiar la cuarentena’ en Olivos se abrían las puertas a otros ciudadanos no esenciales? ¿Quién nos va a creer algo?”.

Seguidamente a esas seis preguntas, Duggan le retrucó: ¿Asesinados por desafiar la cuarentena? ¿lo decís en serio? ¿Tenés algún caso?

A partir de las preguntas, Bazán ejemplificó con 7 casos de personas que fueron detenidas en el marco de la cuarentena y que luego resultaron fallecidas.

“Florencia Magalí Morales. 5 de abril 2020. Detenida en Santa Rosa de Conlara, San Luis por salir en bicicleta durante la cuarentena. Muerta en el calabozo”. Francisco Gastón Maranguella, 24 de abril 2020 (16) Villa Mercedes, San Luis. Llevado por la policía por estar “desafiando la cuarentena” en la vereda de su casa. Muerto en el calabozo. Luis Espinoza. 15 de mayo 2020. La policía de Monteagudo, Tucumán, lo detuvo por “desafiar la cuarentena”. Encontraron su cadáver una semana después, en un barrancón de Catamarca. Valentino Carrera (17) 6 de agosto 2020Perseguido por la policía por “desafiar la policía” en Córdoba Capital. Muerto por la policía que después intentó cambiar la escena del crimen”, fueron algunos de los ejemplos del panelista.

Horas más tarde, Duggan le contestó a su colega y afirmó que las muertes mencionadas no tenían que ver con desafiar la cuarentena, sino con el accionar abusivo de las fuerzas policiales.

“No conocía todos los casos que mostrás. Creo q incurrís en un error. La violencia policial y estos asesinatos no fueron por desafiar la cuarentena. No tienen que ver con eso. Tienen que ver con el desastre de policía que tenemos. Ante una muerte en una detención legal, el problema no es el delito por el cual se detuvo a alguien. Si no, ante cada abuso policial deberíamos cambiar el código penal y eliminar el delito. Y, por supuesto, condenar a los responsables de estas muertes”, sostuvo el periodista de C5N.

Y agregó: “Mucho menos tienen que ver los funcionarios que, indefectiblemente, debían circular para cumplir con su trabajo esencial. Entiendo y comparto la preocupación por esas muertes. Pero encontraste un culpable equivocado. La cuarentena era absolutamente necesaria. El comportamiento asesino de algunos policías no la invalida. Que el odio no te haga perder el criterio.

Por último, en tono irónico, Duggan redactó otro tuit, luego de que el cruce entre ambos se convirtiera en tendencia en la red social del pajarito: "Me hacen TT (tendencia) por contestar las barbaridades que escribe @osvaldobazan. Y bue. Paciencia.". "Twitter es increíble. Dicen que hay un cabaret en Olivos y que la prueba es que entró a la quinta una empleada de Fabiola que alguna vez salió en la revista Hombre. Más pelotudos no hay", cerró.

La chicana de Olivier Reboursin

Por su lado, el profesor de historia y periodista Olivier Reboursin se sumó también al cruce y, en la misma red social, le respondió a Bazán: “Cuando jamás le interesaron al sorete fascista de @osvaldobazan los muertos de la violencia policial e institucional que denuncia Correpi, me pregunto yo”, dijo en relación a la denuncia por parte de la organización, que confirmó que en los 7 días de mayor confinamiento en el marco de la cuarentena hubo 7 asesinatos a manos de agentes de las fuerzas de seguridad.

Ante el comentario, Bazán le respondió y lo terminó bloqueando. “Sr. Olivier, lástima que por sus ofensas y prejuicio se me haga imposible argumentar con usted. Deberé bloquearlo, ya que usted me inhabilitó antes de comenzar a hablar. Que tenga una buena vida”, le retrucó.

