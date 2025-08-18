Lo que debía ser un regreso tranquilo a Italia se convirtió en una pesadilla para Silvia Elena Robles Mucha (59), una mujer peruana que vive en Milán desde hace casi dos décadas. El domingo pasado, cuando iba rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sufrió un violento ataque: un ladrillo impactó de lleno contra su rostro tras atravesar la ventanilla del acompañante del auto en el que viajaba.

“Sentí un golpe como un trompazo y después solo vi sangre. Pensé que me estaba muriendo”, relató con la voz todavía temblorosa y la cara vendada.

La agresión ocurrió pasadas las 20 del domingo, en la zona del Mercado Central, sobre la Avenida Circunvalación. Silvia viajaba en el taxi de su hermano Roberto, que había decidido llevarla al aeropuerto para que pudiera tomar un vuelo de KLM rumbo a Milán, donde trabaja en tres casas de familia como empleada doméstica.

El ladrillo, lanzado por tres personas no identificadas en un presunto intento de robo, provocó que la ventanilla estallara. El proyectil y los vidrios fueron directo al rostro de la mujer.

Roberto, su hermano, siguió manejando. “Después me contó que no frenó porque hubiese sido terrible. Dio la vuelta al Mercado Central y volvió a casa, que estaba a unos 15 minutos. Yo no me acuerdo de nada, me desmayé. Él pensó lo peor y yo también”, recordó Silvia en diálogo con Clarín.

Desde allí la trasladaron al Hospital Grierson de Villa Lugano, donde recibió cinco puntos de sutura, vacuna antitetánica y antibióticos. Luego formalizaron la denuncia en la UFI N°3 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto.

Un viaje truncado y trámites pendientes

La turista debía abordar el vuelo de medianoche con destino a Italia, pero no pudo hacerlo. Ahora afronta una serie de trámites judiciales y médicos para justificar su ausencia ante la aerolínea y no perder el pasaje. KLM le otorgó un plazo de 45 días para presentar la documentación correspondiente, aunque deberá pagar una penalidad.

“Lo primero que hice cuando reaccioné fue llamar a mi pareja en Italia y pedirle que avisara en mis trabajos que estaba demorada. Me duele pensar en mis empleadores y en todo lo que implica volver a empezar”, dijo con angustia.

Desde el consulado italiano se comunicaron con ella y ofrecieron su colaboración. Con el rostro aún dolorido, Silvia reconoce que sigue en shock. “Estoy con miedo, aturdida, con puntadas en la cabeza que no me dejan descansar. Pero quiero hablar con la prensa para que mi caso se visibilice, porque no puede volver a pasar. Yo hoy podría estar muerta”, sostuvo.

La mujer vive en Milán desde 2005, aunque cada verano europeo regresa a la Argentina para ver a sus tres hijas y a sus 12 nietos. “Hace 20 años que viajo todos los veranos y es la primera vez que me pasa algo así. En Italia nunca viví un hecho de inseguridad. La última vez que me asaltaron en Buenos Aires fue en 1995, cuando me pusieron un cuchillo en el cuello para robarme la cartera en Lugano”, recordó.

A pesar de la bronca, Silvia asegura que no dejará de visitar el país. “Aquí están mis hijas y mis nietos, por eso siempre volveré. Me gusta mi vida en Europa, estoy tranquila en lo económico y en la seguridad, pero mi corazón está dividido. Voy a seguir viniendo igual, aunque esta vez me lleve un recuerdo horrible”.

Mientras tanto, la investigación continúa. La víctima espera que los responsables sean identificados y que su caso sirva de advertencia: “No quiero que nadie más pase por lo que me pasó a mí”, dijo.

