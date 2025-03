Prisión preventiva por 180 días para uno de los menores que mató a Kim en La Plata

Marcos subió las escalinatas de los tribunales de La Plata. Llevaba en sus manos un peluche de capibara de su hija Kim, la nena de 7 años que fue asesinada el martes pasado en la ciudad de La Plata. Se lo quería mostrar a los asesinos, pero no lo dejaron. En el primer piso lo esperaba la fiscal penal juvenil Carmen Ibarra y la jueza de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, María José Lescano. También Florencia, su expareja y mamá de Kim, ingresó unos minutos antes.

El papá llegó cerca de las 9 de la mañana, en medio de un reclamo pidiendo justicia que él mismo había pedido en sus redes sociales. “Fue difícil, pero estuvimos ahí”, contó a la prensa después de la primera audiencia con el acusado de 17 años.

La fiscal Ibarra había solicitado que los dos acusados por el crimen continúen detenidos, pese a que uno de ellos –el menor de 14 años– es inimputable. La jueza coincidió con la solicitud en horas de la tarde y confirmó la detención con prisión preventiva por 180 días del joven más grande y la libertad restringida del otro acusado, que seguirá bajo la tutela de minoridad.

Marcos celebró la medida, porque eso era justamente lo que pretendían. “Oír y escuchar todo lo que pasó, que te cuenten todo paso a paso, a mí me duele y estoy mal. Me parte y me hace temblar”, contó.

“Quiero contarles que nos atendieron muy bien todos, la fiscal, la jueza, todos los que estaban ahí adentro, que son muchos, todos nos atendieron excelente. Todos quieren lo mismo, que se haga justicia por Kim”, aclaró.

“Hay que hacer un montón de cambios y esperemos que no solamente hagamos justicia hoy”, apuntó y contó lo que le dijo a la jueza y la fiscal. “Creo mucho en la gente, me gusta ver a las personas a la cara porque yo me doy cuenta si son honestos conmigo, si me están mintiendo o no. Quiero creer en estas personas. Se lo dije en la cara a la jueza, a la fiscal, a todos. Quiero creer en ella, voy a creer en ella, espero que no me defrauden”, reveló.

Florencia, visiblemente quebrada por la situación, se sumó a la charla con los periodistas para pedir justicia. “Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. A mi bebé me la destrozaron y no me puedo olvidar de sus imágenes”, dijo.

—¿Hay mucha gente acá apoyándote, que tenés para decirles?

—Que no nos dejen solos, que nos ayuden en todo lo que se pueda.

—¿Cómo te vas después de la reunión con la jueza y la fiscal?

—Bien, nos atendieron re- bien.

—¿Estuvieron frente a los delincuentes? ¿Pudiste decir les algo, los viste a los ojos?

—No les pude decir nada, pero los miré.

—¿Qué pedido le hacen a los políticos, al Presidente, a los diputados, a los senadores, a los ministros de Seguridad?

—Que por favor hagan algo, que se muevan, que no dejen todo así como está, que no se queden callados, nadie, todos los padres que cuidan a sus hijos.

Marcos reconoció que estuvo cara a cara con los delincuentes, sintió sensaciones feas, pero también buenas. “Pude ver a los chicos”, dijo sobre los autores del homicidio. “Los pude ver a la cara pero quiero guardar para mí las cosas que sentí porque tuve muchas, muchas sensaciones feas, malas e inclusive algunas hasta buenas. Es raro, es difícil. No le deseo a nadie que tenga que pasar por esto y lo único en lo que pienso es que hagamos bien las cosas para que nadie más tenga que pasar por esto. Es horrible, loco, es horrible”, indicó.

Sobre el encuentro con los menores solo contó que les pudo decir algunas cosas. “Y la verdad que me siento bien”, admitió. “¿Sí me pidió disculpas? No puedo hablar de eso, me lo quiero guardar para mí. Solamente les comparto eso porque sé que estamos todos con esto. Me hizo bien poder verlo. Lo quise ver desde el primer momento. Sé que es difícil y sé que vamos a hacer justicia, estoy seguro. No me voy a quedar solo y estos chicos se van a tener que hacer cargo”.

En otro tramo de la charla con los medios, Marcos se refirió al papá de uno de los acusados que le pidió disculpas públicamente. “Ustedes habrán escuchado las cosas que dijo. Cada uno saca sus conclusiones, yo no lo acuso de nada al padre. Me hicieron saber el otro día que tenía miedo de enfrentarme. Yo no quiero pelear con él, no quiero pelear con nadie, al contrario. Fíjense que llegamos y lo primero que le pedimos a la gente es que se porte bien. El otro día hicieron una manifestación, rompieron las cosas. Eso no queremos nosotros. Nosotros queremos pedir justicia, queremos cambiar las cosas. Pero de una manera como seres humanos normales ¿Por qué tenemos que ser animales? Nos convertimos en lo que ellos son entonces y no quiero eso”.

Sobre cómo continúa la lucha con los acusados detenidos, el papá de Kim sostuvo que van a seguir luchando para que haya un cambio. “Me gustaría que el cambio que llegue, no sé, lo que fuese porque no entiendo mucho de las leyes y demás, pero lo que haya que cambiar, me gustaría que cuando digan ‘che, mirá, ahora esto es así por Kim’. Eso me daría mucho orgullo, mucho placer, mucha paz”.

Marcos no pidió la baja de la edad de imputabilidad como reclama el gobierno nacional, pero sí exige cambios. “Lo de bajar la edad o no bajar la edad no lo sé. Hay gente que sabe esas cosas, que trabaja esas cosas. Yo realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que voy a estudiar eso. Quiero hablar con la gente, quiero que me escuchen. Quiero darle mi opinión. Y quiero ver cuando me digan en la cara las cosas. A mi hija le destrozaron, la destrozaron peor que a un animal y quiero ver que me digan en la cara a ver cómo son las cosas”.

“Tienen que pagar como un adulto”

Adriana es la tía de Kim. Fue una de las primeras personas que llegó ayer a los tribunales de La Plata. “Esperamos que puedan retener a estas personas y que no las larguen. Que cumplan los 18 años y que los condenen”, pidió.

La mujer habló de la inseguridad y se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad. “Tenemos que unirnos para que la Justicia sea para nosotros, no para ellos. Tenemos que movilizar a la gente, al pueblo. Si cometiste un un delito, ya está, quedás adentro. No importa tu edad. Porque si tenés la capacidad de realizar semejante acto, tenés que pagar de la misma manera que un adulto. Ese es nuestro pedido, para todos. Y que todos entendamos que esto nos va a pasar como sociedad”, dijo a TN.

Adriana recordó que uno de los menores que supuestamente participó del crimen de Kim estuvo acusado por un hecho similar y salió antes de la comisaría que la propia víctima.

“Nos contó que tardó más ella en la comisaría dando su declaración que el menor dentro de la misma. Entonces, ¿qué estamos hablando?”, se indignó.

El mensaje para los chicos que delinquen

El papá de Kim habló de los valores, contó una historia personal sobre una travesura que hizo a los 10 años y le envió un mensaje a los chicos que delinquen.

“Ustedes saben que nosotros somos gente de barrio, que venimos de abajo. Ustedes me vieron ahora paseando en mi camioneta, yendo para todos lados. Nosotros somos re-humildes, venimos de abajo. Mi viejo es albañil. Nosotros en algún momento cuando fuimos chicos pasamos hambre, pero jamás robamos”, arrancó diciendo antes de recordar un episodio que ocurrió cuando Marcos tenía entre 10 y 11 años.

“Les quiero contar una intimidad, para que les sirva a los chicos que están en mal hábito. Cuando era chico, 10 u 11 años, como todo pibe quería hacer una maldad. Hinchar las pelotas con amigos, como se dice. Un día fui al supermercado del barrio y robé un yogurt y un jugo Zuco. Me lo robé. Mi viejo me llevó de las mechas a pedir disculpas en el supermercado y a devolver las cosas. Nunca más se me cruzó por la cabeza tocar algo”, relató.

“Entonces –continuó– le quiero decir a los chicos que hoy están en mal camino: ‘loco piensen, piensen porque nos arruinan, nos arruinan. Está todo difícil para todos, y a los papás. Si tu hijo está mal ayudalo. Yo no puedo entender, qué desamor hay en la gente loco. Si lo ves a tu hijo que está mal y te está pidiendo ayuda ¿Cómo lo vas a dejar así? ¿Cómo lo vas a tirar a la calle así? Pedí ayuda ¿Cuánta gente hay para ayudar hoy? Entonces, tenemos que pensar. Tenemos que pensar y ayudarnos”, reflexionó.