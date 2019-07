Prófugo hace dos años, así se vería hoy el militante del mortero

La Policía Federal emitió una recompensa de 1 millón de pesos para "quienes aporten datos que ayuden a encontrar" a Sebastián Rodrigo Romero, conocido como el "militante mortero" por encabezar los incidentes registrados durante el debate de la Reforma Previsional en diciembre de 2017. Además, publicaron imágenes con las "posibles caracterizaciones" faciales que podría tener el hombre buscado y prófugo de la Justicia hace casi dos años.

Romero fue registrado por las cámaras el último 18 de diciembre mientras disparaba un mortero casero en la Plaza de los Dos Congresos, mientras Diputados debatía la Reforma Previsional. Tras los incidentes, el militante y ex precandidato a diputado nacional del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, que podría tener una pena de hasta 15 años de prisión.

Con un CLICK podés hacer mucho👍, sólo tenés que compartir esta imagen 👇#AyudanosAEncontrarlos #PFA🇦🇷 pic.twitter.com/ef3rnHW4dJ — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) July 27, 2019

Ahora, la Policía Federal publicó en su red social Twitter una recompensa de 1 millón de pesos para aquellas personas que aporten información sobre el paradero de Romero. Además, adjuntaron una especie de identikit con distintas variantes de looks que podría usar el prófugo: con lentes, pelo corto, calvo, con barba o gorra.

En marzo de 2018, el "militante mortero" había reaparecido a través de las redes sociales para denunciar persecución política y pedir la lucha para "sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en 2001". Allí aseguró que estaba "siendo perseguido como si fuera un terrorista" por haber sido, según dijo, "parte de los miles que el 18 de diciembre resistimos en las calles contra el robo que estaban haciéndoles a los jubilados en el Congreso. A pesar de que votaron la previsional, ese día le paramos la mano a la reforma laboral, y eso no lo perdonan".

Mi nombre es Sebastián Romero y soy un perseguido político del gobierno de Macri. Soy un obrero como tantos otros, pero... Publicado por Sebas Romero en Jueves, 29 de marzo de 2018

"Soy un obrero como tantos otros, pero hace más de tres meses que no veo a mi familia, mis amigos, a mis compañeros de la fábrica ni a mis vecinos", señaló el militante a través de una publicación en su cuenta de Facebook. E insistió: "El Gobierno me quiere preso para meterles miedo a todos los que están luchando. Como parte de la persecución me despidieron de mi trabajo en la General Motors, donde también fui delegado".

Según había señaldo, Romero recibe "amenazas" y "agreden" a su familia, amigos y al partido político que integra. Romero llamó a "organizarnos en unidad y salir a pelearle a este gobierno hambreador. ¡Los dirigentes que dicen que quieren enfrentar al Gobierno tienen que llamar al paro general y si no hay que imponérselo desde abajo!".

DR EA