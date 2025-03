Robledo Puch ansía la muerte: "Que me inoculen veneno y me maten"

El asesino serial más famoso del país, Carlos Robledo Puch, también conocido como “El Ángel de la Muerte”, aseguró que lo único que desea es que lo maten dormido en una clínica porque está sufriendo múltiples problemas de salud.

Este 2025 cumple 53 años preso desde que fue detenido en 1972 y condenado más tarde por el asesinato de 11 personas, robos y violaciones en la zona norte del conurbano, cuando era un joven que tenía 20.

“Lo único que ansío es que me metan en la sala de una clínica, me abran una vía con suero, me hagan dormir profundamente y después me inoculen veneno y me maten”, sostuvo. Recientemente en enero cumplió 73 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Robledo Puch es el asesino serial que más tiempo lleva preso en la Argentina y en las últimas declaraciones que trascendieron este martes, en un programa en América, manifestó que quiere que lo eutanacien. “Estoy sufriendo condenadamente las 4 hernias, la próstata, de cataratas de artrosis, de asma de Epoc, dolores de la columna, de la cadera, de la cintura, estoy destruido”, detalló.

Un joven Carlos Robledo Puch es detenido por sus crímenes

A pesar de que en 2024 la justicia lo había beneficiado con un “régimen abierto de detención”, él rechazó la oportunidad porque dijo estar acostumbrado a la vida en el penal. Sin embargo, en esta última declaración pública señaló: “Jamás van a permitir salir a ningún lado”.

Nicolás Pérez, uno de los pocos periodistas al que el criminal confía sus declaraciones, señaló en América que “no quiere salir de la cárcel porque tiene miedo que lo maten”. Además explicó que tiene la percepción de que el delincuente quedó “varado en el tiempo”, al momento de su detención, como si tuviera 19 años.

Los crímenes de Robledo Puch

El Ángel de la Muerte comenzó su saga de asesinatos en 1971 cuando tenía solo 20 años de edad. Entre sus víctimas se encuentran los serenos y guardias de diferentes locales comerciales, los dos cómplices de sus crímenes y dos jóvenes mujeres a las que mató luego de que fueron abusadas sexualmente.

Era hijo de un empleado de General Motors y de una ama de casa descendiente de alemanes. Tras ser detenido por sus crímenes, fue juzgado en 1980 donde confesó sus delitos.

Rodolfo Palacios: "El Robledo (Puch) real mató por placer o desprecio"

En el período de un año mató al menos a 11 personas. La suerte dejó de acompañarlo en febrero de 1972 cuando, luego de asesinar al sereno de una ferretería de la localidad de Carupá y a su cómplice en ese delito, Héctor Somoza, fue detenido.

Anteriormente, había cometido diferentes crímenes con Jorge Ibáñez, quien murió en un accidente de auto en el que habría estado involucrado su colega. Con Ibañez habían secuestrado y abusado sexualmente de dos mujeres a las que después acribillaron y abandonaron en Panamericana.

Tras el juicio, Puch fue condenado a la pena de reclusión perpetua más accesorias de reclusión por tiempo indeterminado. En varias oportunidades se le negaron todos los beneficios de salida anticipada, convirtiéndose así en la persona que lleva más tiempo condenada y privada de libertad en el país. En 2018 se estrenó la película inspirada en su biografía, llamada “El Ángel”.

LM / Gi