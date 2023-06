Un insólito robo tuvo lugar en la zona sur de Rosario, lugar donde un grupo de delincuentes robó un auto estacionado de una manera más que llamativa: primero, movieron el vehículo empujándolo con otro automóvil y, posteriormente, lo remolcaron con una soga.

El particular hecho delictivo ocurrió este martes un poco antes de las 14:30hs en Castro Barros y Sánchez de Bustamante, momento en el que el dueño del coche robado, un Renault 12, se encontraba durmiendo la siesta. Toda la secuencia quedó registrada en video.

Según relató el hombre en diálogo con El Tres TV, él se acostó a descansar a las 13:30hs luego de ir a pagar sus impuestos y cuando se despertó, una hora después, el auto no estaba donde lo había dejado. "Lo dejé en la esquina y cuando me levanté no estaba más. Entonces dije 'me robaron el auto'. Entramos en desesperación", relató.

"El auto significaba todo, porque yo me movía para todos lados con el auto. La verdad que es mi compañero. Una reliquia. Es mi vida", se lamentó Rubén, el dueño del vehículo, el cual había comprado hacía diez años gracias a un ahorro que obtuvo por la venta de un departamento que era de su madre.

En este contexto, manifestó: "Me costó tanto comprarlo y en un segundo se lo llevaron. Habíamos vendido el departamento de la familia que era de mi mamá, repartimos entre tres hermanos y con eso pude comprarme el auto y hacer algunas otras cosas".

Las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia del robo del vehículo, la cual se dividió en dos parte: la primera cuando los delincuentes se llevaban el auto empujándolo desde atrás con un Renault 9, y la segunda cuando proceden a remolcarlo con una soga, maniobra que utilizaron para no llamar la atención.

"Somos un número más. No sé a quién le puede importar esto", expresó conmovida la esposa de Rubén y añadió: "Ojalá que se encuentre el auto porque posibilidades para comprar no hay. Está todo muy mal y somos dos jubilados, vivimos el día a día como mucha gente. Da mucha bronca. Estamos en una cuadra donde están robando muchísimo".

Al reclamo se sumó la hija de la pareja afectada por el robo, quien concluyó: "Me gustaría que los políticos y la gente que tiene poder tengan consideración por los jubilados y por los que nos levantamos todos los días para ir a trabajar, que nos cuiden un poco más. El que tiene que hacer algo que lo haga".

