Violento robo en Villa Allende: hallaron el auto en barrio Alto Alberdi

El automóvil Citröen C4 robado en un violento asalto en el barrio Lomas Sur de la ciudad de Villa Allende fue recuperado hoy en la capital cordobesa.

El vehículo fue hallado esta madrugada en la vía pública en calle Félix Garzón Maceda al 400 de barrio Alto Alberdi, señalaron fuentes policiales.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 21.30 en el barrio Lomas Sur de la ciudad de Sierras Chicas. Allí un hombre, de 62 años, fue abordado cuando bajaba de su auto por tres asaltantes que lo obligaron a subir de nuevo al rodado para luego liberarlo en un descampado, a unos kilómetros del lugar, y huir con su Citröen C4.



“Me obligaron a entrar en el vehículo y sacarlo, fui con ellos en el auto hasta donde está la garita, saludé al guardia para que no sospechara. Llegamos a calle Mendoza, cruzamos avenida Luchesse, se metieron por caminos de tierra, y a cinco o seis kilómetros de casa me dejaron en un descampado”, relató.

“Estaban encapuchados y me pidieron que no los mirara. Yo les facilité todo para que se lleven el auto, para que no entraran a la casa. No me golpearon, sí me amenazaban para que no los mirara”, agregó en declaraciones a Cadena 3.



El vehículo fue encontrado este jueves en barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, pero por el hecho aún no hay detenidos.