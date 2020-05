Escuchas reveladoras sobre el "plan de venganza" de Los Monos

“Vos déjate (sic) tranquilo que yo te armo todo”, se escucha a una voz masculina que intenta calmar a su receptor. “Yo toda la vida hice esto, vos déjame a mí”, insiste. El que habla, según la Justicia, es un preso vinculado a la banda de Los Monos desde el penal de Resistencia, Chaco. El que recibe las órdenes es su hermano desde Rosario.



Las escuchas forman parte de una investigación que se inició tras el crimen de Rodrigo Carlos Sánchez (44), el 19 de marzo último, sindicado como la mano derecha de Esteban Alvarado, presunto capo narco de Rosario. El que da las órdenes es Jonatan B. preso en el penal de Resistencia. Y el otro participante es Héctor B., su hermano.

Según los investigadores, Jonatan es miembro de la banda de Los Monos y es un “peso pesado” dentro de la organización. Estuvo atrás de la organización de un ataque a Luis Paz, padre del Fantasma Paz, eue no se concretó. A este último lo acusan del crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, líder de la organización y que desató una guerra a tiros que no se detiene aunque cambien los personajes.

Los hermanos hablan de un auto, de cómo prepararse por “si te pillan” y de esconderlo. Para los fiscales del caso, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, se trata de una parte de la planificación del crimen de Sánchez en venganza por un ataque previo a una testigo clave en las causas contra Alvarado, rival de Los Monos. Ese Renault Logan rojo que van a robar es el que luego se utiliza para emboscar a la víctima y acribillarlo.

El fiscal Schiappa Pietra explicó a PERFIL que las pruebas que comprometen a Héctor B. se relacionan con que el auto que robó está vinculado con un crimen cometido cuatro días después y que cuentan con “muchísimo diálogos entre los hermanos” que se podrían conectar con el crimen de Sánchez.

Esteban Alvarado está preso acusado de ser el autor intelectual del crimen de un prestamista.

“En una de las escuchas queda claro que el auto se va a robar para hacer algo más. Jonatan le dice 'guardá bien las llaves', 'cuidado que no se pierdan sino no nos va a servir'. Claramente, no lo están robando para desguazarlo y vender autopartes sino para ponerlo a disposición para algo. Aparte, para qué le va a avisar a un tipo que está preso en Chaco que ya tiene el auto, que lo guarde en el galpón”, detalla el fiscal. “Todo esto sumado a que Jonatan es parte de la estructura de Los Monos y que había una estrategia de Los Monos en vengar un hecho anterior (el ataque a tiros a una testigo importante en las causas contra Alvarado), todo eso nos conduce razonablemente a que ellos estaban robando ese vehículo para ponerlo a disposición de un hecho mayor”.

Héctor B. fue detenido la semana pasada y el lunes le dictaron prisión preventiva por dos años. Su hermano también será juzgado por esta causa.

Parte de las escuchas:



ESCUCHA 1

(Jonatan B.)- ¿Dónde estás ahora vos?

(Héctor B.)- Estoy en San Martin y presidente…

J: Bueno, bueno… estás ahí. Qué auto es?

H: Un logan rojo.

J: Es un auto bueno o no?

H: Y si. Estas remiserias tienen autos buenos.

J: Vas a tener que cambiar el numero después vos.

H: No, no, no. No lo voy a tener que cambiar porque dije a los de la pizzería si no me prestaban el teléfono que me había quedado sin crédito para llamar a un remis.

J: Y la pizzería esa que onda? Vas siempre vos?

H: No, nunca vengo . No tiene cámara. No tiene nada. Te dije que no soy tonto.

ESCUCHA 2

J: Ya te estoy haciendo abrir el portón, y ya dejé un pibe en moto por si se pincha, vos vas corriendo y te subís a la moto con el pibe. Entendés lo que te digo.

H: Oki, pero yo no conozco a nadie. Decile una cuadra y media…

J: (lo interrumpe) Pará escuchá, quédate tranquilo no hace falta que conozcas, vos ves un pibe en moto y... sabes quién es el pibe? El que te dio la perra. Si lo conoces, igualmente más pibes no hay porque se fueron para otro lados los pibes hoy.

H: Bueno, pero déjalo que me espere dos cuadras adelante…

J: Vos déjate tranquilo que yo te armo todo. Yo toda la vida hice esto, vos déjame a mí.

H: Yo lo dejo dos cuadras más adelante, vos fíjate que alguien esté ahí por si algo sale mal.

J:Viste el portón, bueno vos lo robas a la vuelta, das la vuelta manzana y lo entrás.

H: Yo lo hago entrar por atrás del mercado. Lo hago entrar por el negocio, más adelante y espero en la esquina.

J:Tiene que ser a una cuadra del negocio, porque si pasa algo te rescata la gente.

H: Por la misma cuadra del negocio, hago una cuadra más y ahí lo ajusto.

J: Fijate por donde se va a ir el loco cuando vos lo apretes, porque ya veo que das vuelta y te lo chocás. Me entendés lo que te digo.

H: Claro, por eso el portón tiene que estar abierto.

J: No, por eso vos tenés que girarte para el otro lado.

H: Si lo sé, no soy tonto. Vos tranquilo. Ahora no me podés llamar más ni mandar audio, solamente escribime.

J: Vos escribime y decime si es pancho. Cuánto tenés de porcentaje?

H: De batería?

J: Si

H: Tengo, tengo. Más de medio teléfono.

