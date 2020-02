Los rugbiers, ante la Justicia: "Con esta fiscal no vamos a declarar"

Los ochos rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa continuaban esta tarde ante la Justicia, y según trascendió no pidieron disculpas y ninguno de los que se presentaron hasta el momento accedió a responder preguntas de la fiscal del caso, Verónica Zamboni, sobre el asesinato.

También trascendió que los imputados cuestionaron a la fiscal Zamboni, y que se quejaron de aparentes errores procesales en el expediente. "No sabemos por qué estamos acá. Somos inocentes. Con esta fiscal no vamos a declarar", habrían dicho los jóvenes. No obstante, según publicó Télam, sí le hicieron cuestionamientos respecto a la instrucción y a la anterior indagatoria del 19 de enero pasado, al día siguiente de ser detenidos.

Los rugbiers Máximo Thomsen, de 20 años, Ciro Pertossi (19), Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19) y Blas Cinalli (18), fueron trasladados del penal de Dolores, donde permanecen detenidos, a la Fiscalía de Villa Gesell.

La defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Hugo Tomei, había solicitado para esta audiencia, que estuviese presente el juez de garantías David Mancinelli.

El llamado a indagatoria se concretó este miércoles luego de la suspensión de la audiencia que estaba prevista para el martes, por pedido del abogado defensor, quien recusó a la fiscal del caso.

En las últimas horas trascendieron mensajes que dejan al descubierto su accionar en lo sucedido esa madrugada en la puerta del boliche Le Brique.

Uno de ellos, Blas Cinalli, la noche del asesinato de Fernando le había mandado mensajes a un amigo a las 5:15 am: "Nos cagamos a piñas en el boliche. Nos sacaron a todos. Esperamos a que se vaya la Policía y ahí los recagamos a piñas", cuenta el joven en su relato de la noche trágica, según publicó el canal de noticias TN.

Sobre lo sucedido, continúa: "Dos convulsionaron, uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo al Mc Donald's a ver qué pasa", cuenta. En el mensaje siguiente, Cinalli escribe en el chat de Whatsapp: "Amigo, flasheamos, matamos a uno". Luego, el joven dice: "Yo solo quiero fumar flores”.

