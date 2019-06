San Miguel del Monte: cómo sigue el estado de salud de Rocío, la única sobreviviente de la masacre

Rocío, la adolescente de 13 años que se convirtió en la única sobreviviente de la masacre de San Miguel del Monte, fue operada en los últimos días y ya le quitaron el respirador artificial. La joven se encuentra internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela desde el 20 de mayo cuando ocurrió el hecho en el que perdieron la vida sus cuatro amigos.

El 20 de mayo Rocío, tres amigos, y un joven mayor de edad familiar de uno de ellos volvían a su casa en un Fiat 147 cuando comenzaron a ser perseguidos por la Policía sin motivo alguno y chocaron contra un camión. De los cinco ocupantes del vehículo, cuatro murieron. Se comprobó luego que la Policía Bonaerense disparó contra ellos.

Loana Snaguinetti, mamá de la joven, se refirió en declaraciones al diario Clarín al estado de salud de su hija: "Está mejor de lo que estaba, respira sola, se recupera de las operaciones. Está sedada, por los dolores y todas las cosas que tiene, no está despierta pero abre los ojos, se comunica de alguna manera", y completó: “Me volvió el alma al cuerpo después de 14 días. Es un milagro”.

La joven permanece con custodia de Gendarmería Nacional, luego de que su familia manifestara su preocupación dado que dos efectivos de la Policía Bonaerense acudieron al nosocomio para preguntar por el estado de salud de la chica.

Mejora en su salud. El viernes 31 de mayo, desde el centro de salud donde está Rocío se brindó un parte médico en donde se detalló: "Se realizó el tratamiento quirúrgico en fracturas presentes en húmero, fémur y tobillo y dichos procedimientos fueron bien tolerados y no registraron complicaciones". Asimismo, agregaron que la joven permanecía "bajo sedoanalgesia, mecánicamente ventilada, con medidas convencionales de soporte y su pronóstico sigue siendo reservado".

Quienes eran los chicos que murieron en San Miguel del Monte

El caso. Aníbal Suárez, Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone y Camila López fallecieron en la madrugada del lunes 20 de mayo, tras chocar contra un camión cuando paseaban en un Fiat 147 por la colectora 9 de Julio cerca del kilómetro 111 de la Ruta 3. Si bien en un primer momento, personal de la Policía Bonaerense informó que habían "embestido" porque "escaparon a toda velocidad" de un control policial. Tras días de confusión, el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó que uno de los chicos tenía una bala en un glúteo y que el auto en el que viajaban tenía "orificios" de arma.

Por el hecho fueron detenidas 13 personas: el capitán Rubén Alberto García; los oficiales Leonardo Daniel Ecilape; José Alfredo Domínguez; Mariano Ibáñez; Manuel Monreal; Cristian Righero; Juan Gutiérrez; la oficial subayudante Melina Noelia Bianco; el secretario de Seguridad del partido bonaerense de San Miguel del Monte Claudio Martínez; el teniente primero Héctor Enrique Ángel; el oficial inspector José Duran; el subcomisario Julio Franco Micucci y la oficial subayudante Nadia Genaro.

El pacto de silencio de la policía para ocultar la tragedia de San Miguel del Monte

La noche de la tragedia, Rocío le había pedido permiso a sus padres para quedarse a dormir a la casa de Camila, su amiga y compañera de colegio, con la que compartía el aula junto a Gonzalo y Danilo. "Las escuché cuando se reían en la cocina, a las carcajadas, las escucho todo el tiempo hasta que me dormí porque estaba cansada. No sé en qué momento salió, lo que sí sé es que no tenía pensado irse, no sé qué travesura hicieron", contó en declaraciones radiales Yanina Zarzoso, madre de Camila.

F.D.S./F.F.